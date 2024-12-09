В центре Донецка взорвали внедорожник с начальником Еленовской колонии — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В центре Донецка взорвали внедорожник с начальником Еленовской колонии — видео

В центре Донецка взорвали внедорожник с начальником Еленовской колонии — видео
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Источник:  online.ua

9 декабря в центре временно оккупированного Донецка взорвался внедорожник. Стало известно, что взорвали эксначальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова.

Главные тезисы

  • В центре Донецка произошло взрывное событие - внедорожник, принадлежащий эксначальнику Еленовской колонии ДНР, был взорван.
  • Сергей Евсюков известен своим участием в пытках пленных бойцов ВСУ и подозрением в гибели украинских военных в Еленовской колонии.
  • Евсюкова уволили в ноябре 2022 года после сотрудничества с российскими оккупантами.
  • Он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ и причастен к гибели украинских военных в результате теракта в Еленовской колонии.
  • Под днищем внедорожника был заложен пластид, что привело к трагической гибели Сергея Евсюкова и тяжелому ранению его жены.

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По данным российских СМИ, на улице Университетской взорвался внедорожник, в котором находились два человека.

Россияне заявляют, что автомобиль принадлежал начальнику Еленовской колонии ДНР Сергею Евсюкову. Он погиб.

Также пострадала его жена — ей оторвало ногу.

Фото — росСМИ

Россияне заявляют, что под днищем Toyota Land Cruiser Евсюкова был заложен пластид — около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Что известно о Сергее Евсюкове

Отмечается, что в июле 2023 СБУ сообщила Евсюкову о подозрении.

Сергей Евсюков (фото — росСМИ)

С начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2022 г. он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ.

Также Евсюков получил подозрение из-за гибели украинских военных во время теракта в Еленовской колонии. Тогда погибли по меньшей мере 50 находившихся в застенках украинских военнослужащих. В то же время 9 из них из-за неоказания им неотложной медицинской помощи. Почти 150 получили ранения.

До 2014 Евсюков был начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области. Во время оккупации он остался на территории города и затем пошел на сотрудничество с россиянами.

Евсюкова уволили в ноябре 2022 года.

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