В центре Донецка взорвали внедорожник с начальником Еленовской колонии — видео

9 декабря в центре временно оккупированного Донецка взорвался внедорожник. Стало известно, что взорвали эксначальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова.
Главные тезисы
- В центре Донецка произошло взрывное событие - внедорожник, принадлежащий эксначальнику Еленовской колонии ДНР, был взорван.
- Сергей Евсюков известен своим участием в пытках пленных бойцов ВСУ и подозрением в гибели украинских военных в Еленовской колонии.
- Евсюкова уволили в ноябре 2022 года после сотрудничества с российскими оккупантами.
- Он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ и причастен к гибели украинских военных в результате теракта в Еленовской колонии.
- Под днищем внедорожника был заложен пластид, что привело к трагической гибели Сергея Евсюкова и тяжелому ранению его жены.
В Донецке ликвидировали начальник Оленовской колонии
По данным российских СМИ, на улице Университетской взорвался внедорожник, в котором находились два человека.
Россияне заявляют, что автомобиль принадлежал начальнику Еленовской колонии ДНР Сергею Евсюкову. Он погиб.
Также пострадала его жена — ей оторвало ногу.
Россияне заявляют, что под днищем Toyota Land Cruiser Евсюкова был заложен пластид — около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.
Что известно о Сергее Евсюкове
Отмечается, что в июле 2023 СБУ сообщила Евсюкову о подозрении.
С начала полномасштабного вторжения РФ и до конца июля 2022 г. он организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ.
Также Евсюков получил подозрение из-за гибели украинских военных во время теракта в Еленовской колонии. Тогда погибли по меньшей мере 50 находившихся в застенках украинских военнослужащих. В то же время 9 из них из-за неоказания им неотложной медицинской помощи. Почти 150 получили ранения.
До 2014 Евсюков был начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области. Во время оккупации он остался на территории города и затем пошел на сотрудничество с россиянами.
Евсюкова уволили в ноябре 2022 года.
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