Партизаны взорвали авто с главным полицейским Новотроицкого на ВОТ Херсонщины
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Партизаны взорвали авто с главным полицейским Новотроицкого на ВОТ Херсонщины

Партизаны взорвали авто с главным полицейским Новотроицкого на ВОТ Херсонщины
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Источник:  Центр журналистских расследований

7 октября в поселке Новотроицкое Генического района Херсонщины подпольщики взорвали автомобиль главного местного полицая. Оккупанты оперативно перекрыли все улицы и ищут исполнителей.

Главные тезисы

  • В поселке Новотроицкое произошел взрыв автомобиля с главным полицаем, что привело к тяжелым травмам коллаборанта.
  • Оккупанты оперативно перекрыли улицы и начали поисковые операции для задержания исполнителей инцидента.
  • Подобные случаи подрыва машин с предателями в Херсонской области не являются единичными, о чем свидетельствуют другие произошедшие инциденты.

На ВОТ Херсонщины взорвали авто местного полицая

В первой половине дня 7 октября в поселке Новотроицкое одноименной общины Генического района Херсонщины произошел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что взорвали машину, где находился начальник местного отделения оккупационной полиции.

Коллаборант выжил, но в результате взрыва ему оторвало ногу.

После взрыва российские оккупанты перекрыли все улицы в Новотроицком, проверяют всех прохожих и всех, кто передвигается на автомобилях.

Российских военных здесь прямо сейчас куча. Ищут «террористов», говорят местные.

По данным из оккупационных реестров, возглавляет оккупационное отделение полиции Новотроицкого местный коллаборант Ляшко Сергей Владимирович, 5 декабря 1990 г. р., уроженец села Громовка. Предатель окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, после чего работал участковым в Геническом районе.

Во время оккупации Сергей Ляшко вернулся в Новотроицкий, где сначала работал заместителем начальника полиции по общественной безопасности.

По словам местных жителей, Сергей Ляшко причастен к похищениям и пыткам своих коллег-полицейских и угрожает их родным, которые остаются в оккупации. Очевидно, благодаря своей самоотверженной службе на оккупантов его повысили в должности. На сторону врага перешли и другие члены семьи Сергея Ляшко, в частности, законный староста села Громовка Ляшко Сергей Иванович.

Оккупационные паблики подтвердили информацию о подрыве машины, в которой находился начальник незаконного отделения полиции Новотроицкого. Это произошло возле магазина Троя. В результате детонации коллаборант получил минно-взрывную травму.

По информации жителей Новотроицкого, Сергей Ляшко взорвался в отжатой у законных владельцев автомобиля.

Партизаны взрывают авто с коллаборантами в Херсонской области

Случаи подрыва машин с предателями в Херсонской области далеко не единичны. 22 декабря 2022 года в Каховке взорвали автомобиль с гауляйтером села Васильевка Любимовской поселковой общины Андреем Штепой по кличке «Шнира» и «Блютуз», он сгорел заживо.

17 марта 2023 года вблизи захваченного здания Юбилейного сельского совета взорвали автомобиль с 44-летним Сергеем Москаленко, полицейским из Новой Каховки. Он не выжил.

В конце августа 2024 года вблизи села Приморское в Скадовском районе взорвали автомобиль местного полицая. По предварительной информации, в ней находился коллаборант Игорь Кузьменюк. Однако уточнить или проверить эту информацию, а также узнать судьбу предателя пока не удалось.

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