Украинское партизанское движение воюет против преступного режима кремлевского диктатора Владимира Путина на территории России.
Главные тезисы
- Украинские партизаны противостоят преступному режиму Путина на территории России и ведут диверсионные операции против инфраструктуры в оккупированном Крыму и российских регионах.
- Разработаны планы по изоляции российских военных на оккупированном полуострове, строительство новых участков железнодорожных путей для соединения регионов и укрепления обороноспособности.
- Деятельность партизанского движения 'Атеш' охватывает диверсионные акции по сжиганию железнодорожных коробок, взрыванию участков трассы и другие операции против Путина.
- Украинские партизаны совершают акции против объектов инфраструктуры и военных сил в России, ответственные за убийства, разрушения и оборону территории от агрессора.
- Партизаны сталкиваются с охотой ФСБ, проверками поселений, попытками проникновения разведки, что свидетельствует о напряженной ситуации и реальной угрозе со стороны российских спецслужб.
Что известно о деятельности украинских партизан на территории страны-агрессорки
По информации журналистов, подпольная сеть диверсантов проводит операции против объектов инфраструктуры на территории оккупированного Россией Крыма и в российских регионах.
Отмечается, что один из молодых представителей подпольного движения получил задачу сорвать реализацию личного приказа Путина о строительстве железной дороги оккупированными территориями юга Украины в Крым и Россию.
В случае завершения строительства этой железной дороги российские оккупанты получат возможность быстро перебрасывать военные силы и военную технику в Крым, уменьшив использование незаконного построенного Крымского моста для этого.
В материале издания отмечается, что украинские военные уже работают над планом по изоляции российских военных сил на оккупированном полуострове.
Авторы материала подчеркивают, что сейчас идет строительство новых участков железнодорожных путей, которые должны соединить существующие железные дороги из Мелитополя и Бердянска.
Завершение строительства протянет эту железную дорогу на расстояние более 500 км от города Шахты в Ростовской области России до Джанкоя в Крыму с сотнями километров соединительных путей.
По словам украинских партизан, они намерены сорвать реализацию этого плана.
Отмечается, что несколько месяцев назад молодые российские подпольщики стали частью партизанского движения "Атеш", деятельность которого простирается от оккупированного Крыма в Екатеринбург.
По словам одного из россиян, ставшего частью партизанского движения, он получил задачу сжечь. жизненно важные релейные коробки вдоль завершенных частей железной дороги в Ростове.
На реализацию диверсии он отправился под видом свидания с девушкой. Однако реализовать план ему удалось только в 4 раза.
Что известно о деятельности партизан "Атеш" в оккупированном Крыму и на территории РФ
По словам координатора движения, он принимал участие в таких громких диверсионных операциях, как подрыв штаб-квартиры партии "Единая Россия" в Новой Каховке прошлым летом и убийство местного секретаря партии в преддверии фиктивных выборов в оккупированных частях четырех украинских областей.
Группа сожгла серию релейных коробок, как правило, самых мягких целей, но в прошлом году также взорвала участки трассы в Ростове и Херсоне.
В Екатеринбурге партизаны разрушили железную дорогу, по которой транспортировали боеприпасы северокорейской артиллерии.
По их словам, агенты также могут корректировать украинские авиаудары по ценным целям.
Удар ATACMS 26 июля по авиабазе Саки базировался на предоставленной ими информации. Ракеты уничтожили склад боеприпасов, радиолокационную станцию и систему противовоздушной обороны С-400.
Деятельность группировки привела к тому, что на них беспощадно охотилась ФСБ, выворачивающая наизнанку целые села в поисках партизан.
Российская разведка даже создала фальшивый телеграмм-канал Атеш, чтобы попытаться разоблачить его симпатиков, и не раз пыталась проникнуть в движение.
ФСБ настолько отчаянно хочет проникнуть, что иногда выполняет задачи для Атеша, чтобы продемонстрировать свою лояльность.
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