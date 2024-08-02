Что известно о деятельности украинских партизан на территории страны-агрессорки

По информации журналистов, подпольная сеть диверсантов проводит операции против объектов инфраструктуры на территории оккупированного Россией Крыма и в российских регионах.

Отмечается, что один из молодых представителей подпольного движения получил задачу сорвать реализацию личного приказа Путина о строительстве железной дороги оккупированными территориями юга Украины в Крым и Россию.

В случае завершения строительства этой железной дороги российские оккупанты получат возможность быстро перебрасывать военные силы и военную технику в Крым, уменьшив использование незаконного построенного Крымского моста для этого.

В материале издания отмечается, что украинские военные уже работают над планом по изоляции российских военных сил на оккупированном полуострове.

Авторы материала подчеркивают, что сейчас идет строительство новых участков железнодорожных путей, которые должны соединить существующие железные дороги из Мелитополя и Бердянска.

Завершение строительства протянет эту железную дорогу на расстояние более 500 км от города Шахты в Ростовской области России до Джанкоя в Крыму с сотнями километров соединительных путей.

По словам украинских партизан, они намерены сорвать реализацию этого плана.

Украинские партизаны

Отмечается, что несколько месяцев назад молодые российские подпольщики стали частью партизанского движения "Атеш", деятельность которого простирается от оккупированного Крыма в Екатеринбург.

По словам одного из россиян, ставшего частью партизанского движения, он получил задачу сжечь. жизненно важные релейные коробки вдоль завершенных частей железной дороги в Ростове.

На реализацию диверсии он отправился под видом свидания с девушкой. Однако реализовать план ему удалось только в 4 раза.

Отправили мне инструкцию, как сделать воспалительную смесь. Мне прислали точку на карте, в какой коробке и какая железная дорога. Испугался, конечно. Мы все боимся поймать ФСБ. Я подошел к той коробке, убедился, что там никого нет 20 раз. Я пытался сделать это быстро, но я проверил 20 раз! Я подошел поближе к коробке. Я залил эту жидкость внутрь. Тогда я сделал себе тропу, чтобы не загореться. Бросил спичку. Оно горит. Мой адреналин подскочил, и я взлетел! – рассказывает молодой партизан. Поделиться

Что известно о деятельности партизан "Атеш" в оккупированном Крыму и на территории РФ

По словам координатора движения, он принимал участие в таких громких диверсионных операциях, как подрыв штаб-квартиры партии "Единая Россия" в Новой Каховке прошлым летом и убийство местного секретаря партии в преддверии фиктивных выборов в оккупированных частях четырех украинских областей.

Наши агенты патрулируют железнодорожные станции, например, в Мариуполе, в Джанкой, который является большим хабом. Россияне обороняют рубеж с помощью БТРов, БМП, "Тигров" в местах активных строительных работ и вблизи железнодорожных узлов, – рассказывает координатор. Поделиться

Группа сожгла серию релейных коробок, как правило, самых мягких целей, но в прошлом году также взорвала участки трассы в Ростове и Херсоне.

В Екатеринбурге партизаны разрушили железную дорогу, по которой транспортировали боеприпасы северокорейской артиллерии.

По их словам, агенты также могут корректировать украинские авиаудары по ценным целям.

Удар ATACMS 26 июля по авиабазе Саки базировался на предоставленной ими информации. Ракеты уничтожили склад боеприпасов, радиолокационную станцию и систему противовоздушной обороны С-400.

Деятельность группировки привела к тому, что на них беспощадно охотилась ФСБ, выворачивающая наизнанку целые села в поисках партизан.

С момента последнего нападения российские полицейские оккупационной администрации и ФСБ проверяют все деревни вокруг Скадовска. Они заходили почти в каждый дом, допрашивали крестьян и проверяли их телефоны на сотрудничество с партизанами. Часть жителей села вообще исчезла, – рассказывает координатор. Поделиться

Российская разведка даже создала фальшивый телеграмм-канал Атеш, чтобы попытаться разоблачить его симпатиков, и не раз пыталась проникнуть в движение.

ФСБ настолько отчаянно хочет проникнуть, что иногда выполняет задачи для Атеша, чтобы продемонстрировать свою лояльность.