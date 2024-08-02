Що відомо про діяльність українських партизанів на території країни-агресорки

За інформацією журналістів видання, підпільна мережа диверсантів проводить операції проти об’єктів інфраструктури на території окупованого Росією Криму та в російських регіонах.

Зазначається, що один з молодих представників підпільного руху отримав завдання зірвати реалізацію особистого наказу Путіна щодо будівництва залізниці окупованими територіями півдня України до Криму та Росії.

У разі завершення будівництва цієї залізниці російські окупанти отримають змогу швидко перекидати військові сили та військову техніку до Криму, зменшивши використання незаконного побудованого Кримського мосту для цього.

У матеріалі видання зазначається, що українські військові вже працюють над планом з ізоляції російських військових сил на окупованому півострові.

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі триває будівництво нових ділянок залізничних колій, які мають з’єднати існуючі залізниці з Мелітополя та Бердянська.

Завершення будівництва простягне цю залізницю на відстань у понад 500 км від міста Шахти в Ростовській області Росії до Джанкоя в Криму з сотнями кілометрів сполучних колій.

За словами українських партизанів, вони мають намір зірвати реалізацію цього плану.

Українські партизани

Зазначається, що кілька місяців тому молоді російські підпільники стали частиною партизанського руху “Атеш”, діяльність якого простягається від окупованого Криму до Єкатеринбурга.

За словами одного з росіян, який став частиною партизанського руху, він отримав завдання спалити. життєво важливі релейні коробки вздовж завершених частин залізниці в Ростові.

На реалізацію диверсії він відправився під виглядом побачення з дівчиною. Однак реалізувати план йому вдалось лише з 4 разу.

Надіслали мені інструкцію, як зробити запальну суміш. Мені прислали точку на карті, в якій коробці і яка залізниця. Злякався, звичайно. Ми всі боїмося бути спійманими ФСБ. Я підійшов до тієї коробки, переконався, що там нікого немає 20 бісових разів. Я намагався зробити це швидко, але я перевірив 20 разів! Я підійшов ближче до коробки. Я залив цю рідину всередину. Тоді я зробив собі стежку, щоб не загорітися. Кинув сірник. Воно горить. Мій адреналін підскочив, і я злетів! - розповідає молодий партизан. Поширити

Що відомо про діяльність партизанів “Атеш” в окупованому Криму та на території РФ

За словами координатора руху, він брав участь у таких гучних диверсійних операціях, як підрив штаб-квартири партії "Єдина Росія" в Новій Каховці минулого літа та вбивство місцевого секретаря партії напередодні фіктивних виборів в окупованих частинах чотирьох українських областей.

Наші агенти патрулюють залізничні станції, наприклад, у Маріуполі, у Джанкой, який є великим хабом. Росіяни обороняють рубіж за допомогою БТРів, БМП, "Тигрів" в місцях активних будівельних робіт і поблизу залізничних вузлів, - розповідає координатор. Поширити

Група спалила серію релейних коробок, як правило, найм’якших цілей, але минулого року також підірвала ділянки траси в Ростові та Херсоні.

У Єкатеринбурзі партизани зруйнували залізницю, якою транспортували боєприпаси північнокорейської артилерії.

За їхніми словами, агенти також можуть коректувати українські авіаудари по цінних цілях.

Удар ATACMS 26 липня по авіабазі Саки базувався на наданій ними інформації. Ракети знищили склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та систему протиповітряної оборони С-400.

Діяльність угруповання призвела до того, що на них нещадно полювала ФСБ, яка вивертала навиворіт цілі села в пошуках партизанів.

З моменту останнього нападу російські поліцейські окупаційної адміністрації та ФСБ перевіряють усі села навколо Скадовська. Вони заходили майже в кожну хату, допитували селян і перевіряли їхні телефони на предмет співпраці з партизанами. Частина жителів села взагалі зникла, - розповідає координатор. Поширити

Російська розвідка навіть створила фальшивий телеграм-канал Атеш, щоб спробувати викрити його симпатиків, і неодноразово намагалася проникнути в рух.

ФСБ настільки відчайдушно хоче проникнути, що іноді виконує завдання для Атеша, щоб продемонструвати свою лояльність.