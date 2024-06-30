"Східний" проводить збір у свій День народження. Яким був шлях партизана з російської окупації

Команда Online.UA доєднується до вітань та розповідає про його життєвий шлях, сповнений сміливої і самовідданої боротьби з російськими окупантами.

Як приєднатися до збору “Східного”

Військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін проводить у своє 28-річчя військовий збір. Кожен може доєднатися за покликаннями:

Monobank

Buymeacoffee

ПриватБанк: 4731 1856 1800 1926

Яким був партизанський шлях Артема Карякіна

Історія “Східного” почалася ще в далекому 2014 році, коли російські війська розпочали вторгнення в Україну.

Увесь цей час, аж до повномасштабної війни, йому доводилося пересилювати свій страх, щоб чинити опір окупантам.

Тобто страх, він нікуди не йшов. Мене бачили, як я розклеював стікери проукраїнського змісту. Я там ще у 2012-2013 роках розклеював стікери по Стаханову зі Степаном Бандерою, наприклад. І були люди, які знали, хто їх клеїть у місті. Тому, звичайно, були побоювання, що рано чи пізно вони захочуть мене якось перевірити. Я знав, що під тортурами я зізнаюся у всьому. Тобто, коли мені людина в обличчя каже: “Ми знаємо, що ти український коригувальник і поки що нам це не потрібно, але якби ми хотіли, ми б тебе вже зарізали”, — згадує Артем Карякін. Поширити

Багато років поспіль український партизан жив з усвідомленням того, що його можуть вбити будь-якої миті, однак все одно не здавався.

Його життя різко змінилося, коли в 2020 та 2021 роках померли мама, тато та бабуся, тому він вирішив покинути окуповану Луганщину, щоб продовжити боротьбу проти росіян уже на території, яка підконтрольна Україні.

Партизанський опір є найвищим проявом патріотизму та любові до своєї батьківщини

Український воїн, який до повномасштабної війни був партизаном в окупованій Луганщині, закликає українців не здаватися та продовжувати боротьбу.

Тим, хто продовжує опір, я можу сказати, що їхні подвиги, які зараз залишаються там невідомі багато, їх історії, які теж багато хто ще не знає. Що стосується опору в окупації, передачі розвідінформації, навіть розклеювання будь-яких листівок, це назавжди увійде в історію як справжній партизанський опір. Артем “Східний” Карякін Військовослужбовець ЗСУ та партизан

Росія не зможе перемогти Україну

На переконання бійця, наша армія має всі шанс деокупувати захоплені ворогом регіони та вийти на кордони 1991 року.

Однак Артем Карякін також попередив, що такий сценарій може розгортатися вже в контексті, напевно, значно більшої війни, ніж ми маємо зараз.

За його словами, ані брязкання ядерною зброєю, ані навіть її застосування не врятують російського диктатора від поразки на українському фронті.