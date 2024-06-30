"Східний" проводить збір у свій День народження. Яким був шлях партизана з російської окупації

Команда Online.UA доєднується до вітань та розповідає про його життєвий шлях, сповнений сміливої і самовідданої боротьби з російськими окупантами.
Головні тези:
- Партизанський шлях Артема Карякіна почався у 2014 році, коли він долав страх та чинив опір окупантам, ризикуючи життям.
- Вирішивши покинути окуповану Луганщину, він продовжив боротьбу за Україну, закликаючи українців не здаватися та продовжувати опір.
- Артем “Східний” переконаний, що Україна переможе російську окупацію та відновить усі свої території.
- За словами військовослужбовця, жодна ядерна зброя не зупинить поразку російського диктатора на українському фронті.
Як приєднатися до збору “Східного”
Військовослужбовець ЗСУ та партизан Артем “Східний” Карякін проводить у своє 28-річчя військовий збір. Кожен може доєднатися за покликаннями:
ПриватБанк: 4731 1856 1800 1926
Яким був партизанський шлях Артема Карякіна
Історія “Східного” почалася ще в далекому 2014 році, коли російські війська розпочали вторгнення в Україну.
Увесь цей час, аж до повномасштабної війни, йому доводилося пересилювати свій страх, щоб чинити опір окупантам.
Багато років поспіль український партизан жив з усвідомленням того, що його можуть вбити будь-якої миті, однак все одно не здавався.
Його життя різко змінилося, коли в 2020 та 2021 роках померли мама, тато та бабуся, тому він вирішив покинути окуповану Луганщину, щоб продовжити боротьбу проти росіян уже на території, яка підконтрольна Україні.
Партизанський опір є найвищим проявом патріотизму та любові до своєї батьківщини
Український воїн, який до повномасштабної війни був партизаном в окупованій Луганщині, закликає українців не здаватися та продовжувати боротьбу.
Росія не зможе перемогти Україну
На переконання бійця, наша армія має всі шанс деокупувати захоплені ворогом регіони та вийти на кордони 1991 року.
Однак Артем Карякін також попередив, що такий сценарій може розгортатися вже в контексті, напевно, значно більшої війни, ніж ми маємо зараз.
За його словами, ані брязкання ядерною зброєю, ані навіть її застосування не врятують російського диктатора від поразки на українському фронті.
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