"Восточный" производит сбор в свой День рождения. Каков был путь партизана из русской оккупации

Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям и рассказывает о его жизненном пути, исполненном смелой и самоотверженной борьбы с российскими оккупантами.

Как присоединиться к сбору "Восточного"

Военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин проводит в свое 28-летие сбор. Каждый может присоединиться к призваниям:

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Каким был партизанский путь Артема Карякина

История Восточного началась еще в далеком 2014 году, когда российские войска начали вторжение в Украину.

Все это время, вплоть до полномасштабной войны, ему приходилось пересиливать свой страх, чтобы сопротивляться оккупантам.

То есть страх, он никуда не уходил. Меня видели, как я расклеивал стикеры проукраинского содержания. Я там еще в 2012-2013 годах расклеивал стикеры по Стаханову со Степаном Бандерой, например. И были люди, которые знали, кто их клеит в городе. Поэтому, конечно, были опасения, что рано или поздно они захотят меня проверить. Я знал, что под пыткой я признаюсь во всем. То есть, когда мне человек в лицо говорит: "Мы знаем, что ты украинский корректировщик и пока нам это не нужно, но если бы мы хотели, мы бы тебя уже зарезали", — вспоминает Артем Карякин. Поделиться

Много лет подряд украинский партизан жил с осознанием того, что его могут убить в любой момент, однако все равно не сдавался.

Его жизнь резко изменилась, когда в 2020 и 2021 годах умерли мама, папа и бабушка, поэтому решил покинуть оккупированную Луганщину, чтобы продолжить борьбу против россиян уже на территории, которая подконтрольна Украине.

Партизанское сопротивление является самым высоким проявлением патриотизма и любви к своей родине

Украинский воин, который до полномасштабной войны был партизаном в оккупированной Луганской области, призывает украинцев не сдаваться и продолжать борьбу.

Тем, кто продолжает сопротивление, я могу сказать, что их подвиги, которые сейчас остаются там неизвестны много, их истории, тоже многие еще не знают. Что касается сопротивления в оккупации, передачи развединформации, даже расклеивания любых открыток, это навсегда войдет в историю как настоящее партизанское сопротивление. Артем "Восточный" Карякин Военнослужащий ВСУ и партизан

Россия не сможет победить Украину

По убеждению бойца, у нашей армии есть все шансы деоккупировать захваченные врагом регионы и выйти на границы 1991 года.

Однако Артем Карякин также предупредил, что такой сценарий может разворачиваться уже в контексте, наверное, значительно большей войны, чем сейчас.

По его словам, ни бряцание ядерным оружием, ни даже его применение не спасут российского диктатора от поражения на украинском фронте.