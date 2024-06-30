"Восточный" производит сбор в свой День рождения. Каков был путь партизана из русской оккупации

Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям и рассказывает о его жизненном пути, исполненном смелой и самоотверженной борьбы с российскими оккупантами.
Главные тезисы
- История "Восточного" началась еще в 2014 году, когда началось российское вторжение в Украину.
- Украинский партизан Артем Карякин призывает украинцев не сдаваться и продолжать борьбу за свою страну, уверенный в победе и деоккупации захваченных территорий.
- Партизан уверен, что Россия не сможет победить Украину, даже при применении ядерного оружия, и что территория будет возвращена в любом случае.
Как присоединиться к сбору "Восточного"
Военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин проводит в свое 28-летие сбор. Каждый может присоединиться к призваниям:
ПриватБанк: 4731 1856 1800 1926
Каким был партизанский путь Артема Карякина
История Восточного началась еще в далеком 2014 году, когда российские войска начали вторжение в Украину.
Все это время, вплоть до полномасштабной войны, ему приходилось пересиливать свой страх, чтобы сопротивляться оккупантам.
Много лет подряд украинский партизан жил с осознанием того, что его могут убить в любой момент, однако все равно не сдавался.
Его жизнь резко изменилась, когда в 2020 и 2021 годах умерли мама, папа и бабушка, поэтому решил покинуть оккупированную Луганщину, чтобы продолжить борьбу против россиян уже на территории, которая подконтрольна Украине.
Партизанское сопротивление является самым высоким проявлением патриотизма и любви к своей родине
Украинский воин, который до полномасштабной войны был партизаном в оккупированной Луганской области, призывает украинцев не сдаваться и продолжать борьбу.
Россия не сможет победить Украину
По убеждению бойца, у нашей армии есть все шансы деоккупировать захваченные врагом регионы и выйти на границы 1991 года.
Однако Артем Карякин также предупредил, что такой сценарий может разворачиваться уже в контексте, наверное, значительно большей войны, чем сейчас.
По его словам, ни бряцание ядерным оружием, ни даже его применение не спасут российского диктатора от поражения на украинском фронте.
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