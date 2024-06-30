"Восточный" производит сбор в свой День рождения. Каков был путь партизана из русской оккупации
Категория
Украина
Дата публикации

"Восточный" производит сбор в свой День рождения. Каков был путь партизана из русской оккупации

"Восточный" производит сбор в свой День рождения. Каков был путь партизана из русской оккупации
Читати українською
Источник:  online.ua

Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям и рассказывает о его жизненном пути, исполненном смелой и самоотверженной борьбы с российскими оккупантами.

Главные тезисы

 

  • История "Восточного" началась еще в 2014 году, когда началось российское вторжение в Украину.
  • Украинский партизан Артем Карякин призывает украинцев не сдаваться и продолжать борьбу за свою страну, уверенный в победе и деоккупации захваченных территорий.
  • Партизан уверен, что Россия не сможет победить Украину, даже при применении ядерного оружия, и что территория будет возвращена в любом случае.

Как присоединиться к сбору "Восточного"

Военнослужащий ВСУ и партизан Артем "Восточный" Карякин проводит в свое 28-летие сбор. Каждый может присоединиться к призваниям:

Каким был партизанский путь Артема Карякина

История Восточного началась еще в далеком 2014 году, когда российские войска начали вторжение в Украину.

Все это время, вплоть до полномасштабной войны, ему приходилось пересиливать свой страх, чтобы сопротивляться оккупантам.

То есть страх, он никуда не уходил. Меня видели, как я расклеивал стикеры проукраинского содержания. Я там еще в 2012-2013 годах расклеивал стикеры по Стаханову со Степаном Бандерой, например. И были люди, которые знали, кто их клеит в городе. Поэтому, конечно, были опасения, что рано или поздно они захотят меня проверить. Я знал, что под пыткой я признаюсь во всем. То есть, когда мне человек в лицо говорит: "Мы знаем, что ты украинский корректировщик и пока нам это не нужно, но если бы мы хотели, мы бы тебя уже зарезали", — вспоминает Артем Карякин.

Много лет подряд украинский партизан жил с осознанием того, что его могут убить в любой момент, однако все равно не сдавался.

Его жизнь резко изменилась, когда в 2020 и 2021 годах умерли мама, папа и бабушка, поэтому решил покинуть оккупированную Луганщину, чтобы продолжить борьбу против россиян уже на территории, которая подконтрольна Украине.

Партизанское сопротивление является самым высоким проявлением патриотизма и любви к своей родине

Украинский воин, который до полномасштабной войны был партизаном в оккупированной Луганской области, призывает украинцев не сдаваться и продолжать борьбу.

Тем, кто продолжает сопротивление, я могу сказать, что их подвиги, которые сейчас остаются там неизвестны много, их истории, тоже многие еще не знают. Что касается сопротивления в оккупации, передачи развединформации, даже расклеивания любых открыток, это навсегда войдет в историю как настоящее партизанское сопротивление.

Артем "Восточный" Карякин

Артем "Восточный" Карякин

Военнослужащий ВСУ и партизан

Россия не сможет победить Украину

По убеждению бойца, у нашей армии есть все шансы деоккупировать захваченные врагом регионы и выйти на границы 1991 года.

Однако Артем Карякин также предупредил, что такой сценарий может разворачиваться уже в контексте, наверное, значительно большей войны, чем сейчас.

По его словам, ни бряцание ядерным оружием, ни даже его применение не спасут российского диктатора от поражения на украинском фронте.

Наша территория в любом случае будет возвращена, подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Я взял на себя удар по ЧВК "Вагнер" и управлению ФСБ — боец ВСУ и партизан Артем Карякин
Артем Карякин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне осознали, что Луганщина им не принадлежит — боец ВСУ и партизан Артем Карякин
рф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Артем «Восточный» Карякин обратился в Раду по поводу запрета РПЦ в Украине — видео
Артем «Восточный» Карякин обратился в Раду по поводу запрета РПЦ в Украине — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?