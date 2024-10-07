Партизани підірвали авто з головним поліцаєм Новотроїцького на ТОТ Херсонщини
Категорія
Події
Дата публікації

Партизани підірвали авто з головним поліцаєм Новотроїцького на ТОТ Херсонщини

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Джерело:  Центр журналістських розслідувань

7 жовтня у селищі Новотроїцьке Генічеського району Херсонщини підпільники підірвали автівку головного місцевого поліцая. Окупанти оперативно перекрили всі вулиці та шукають виконавців.

Головні тези:

  • У селищі Новотроїцьке Генічеського району Херсонщини підпільники підірвали автівку головного поліцая, що призвело до тяжких травм колаборанта.
  • Окупанти оперативно реагують на інцидент, перекриваючи вулиці та проводячи пошукові операції для затримання виконавців.
  • Підірвався місцевий колаборант, який був пов'язаний з численними злочинами.

На ТОТ Херсонщини підірвали авто місцевого поліцая

В першій половині дня 7 жовтня в селищі Новотроїцьке однойменної громади Генічеського району Херсонщини стався потужний вибух. Згодом стало відомо, що підірвали машину, в якій перебував начальник місцевого відділення окупаційної поліції.

Колаборант вижив, але в результаті вибуху йому відірвало ногу.

Після вибуху російські окупанти перекрили всі вулиці в Новотроїцькому, перевіряють всіх перехожих і всіх, хто пересувається на автівках.

Російських військових тут просто зараз купа. Шукають «терористів», — кажуть місцеві.

За даними з окупаційних реєстрів, очолює окупаційне відділення поліції Новотроїцького місцевий колаборант Ляшко Сергій Володимирович, 5 грудня 1990 р. н., уродженець села Громівка. Зрадник закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, після чого працював дільничним у Генічеському районі.

Під час окупації Сергій Ляшко повернувся до Новотроїцького, де спочатку працював «заступником начальника поліції з громадської безпеки».

За словами місцевих жителів, Сергій Ляшко причетний до викрадень і катувань своїх колег-поліцейських і погрожує їхнім рідним, які залишаються в окупації. Вочевидь, завдяки своїй самовідданій службі на окупантів його підвищили на посаді. На бік ворога перейшли й інші члени родини Сергія Ляшка, зокрема, законний староста села Громівка Ляшко Сергій Іванович.

Окупаційні пабліки підтвердили інформацію про підрив машини, в якій перебував начальник незаконного відділення поліції Новотроїцького. Це сталося біля магазину “Троя”. Внаслідок детонації колаборант отримав мінно-вибухову травму.

За інформацією мешканців Новотроїцького, Сергій Ляшко підірвався у “віджатій” у законних власників автівці.

Партизани підривають авто з колаборантами на Херсонщині

Випадки підриву машин зі зрадниками на Херсонщині далеко не поодинокі. 22 грудня 2022 року в Каховці підірвали автівку з гауляйтером села Василівка Любимівської селищної громади Андрієм Штепою на прізвисько «Шнира» і «Блютуз», він згорів заживо.

17 березня 2023 року поблизу захопленої будівлі Ювілейної сільської ради підірвали автівку з 44-річним Сергієм Москаленком, поліцаєм з Нової Каховки. Він не вижив.

Наприкінці серпня 2024 року поблизу села Приморське в Скадовському районі підірвали автівку місцевого поліцая. За попередньою інформацією, в ній перебував колаборант Ігор Кузьменюк. Однак уточнити або перевірити цю інформацію, а також дізнатися про долю зрадника поки не вдалося.

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