У центрі Донецька підірвали позашляховик з начальником Оленівської колонії — відео

9 грудня у центрі тимчасово окупованого Донецька вибухнув позашляховик. Стало відомо, що підірвали ексначальника Оленівської колонії ДНР Сергія Євсюкова.

У Донецьку ліквідували начальник Оленівської колонії

За даними російських ЗМІ на вулиці Університетській вибухнув позашляховик, у якому перебували дві людини.

Росіяни заявляють, що авто належало начальнику Оленівської колонії ДНР Сергію Євсюкову. Він загинув.

Також постраждала його дружина — їй відірвало ногу.

Фото — росЗМІ

Росіяни заявляють, що під днищем Toyota Land Cruiser Євсюкова було закладено пластид — близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Що відомо про Сергія Євсюкова

Зазначається, що у липні 2023 року СБУ повідомила Євсюкову про підозру.

Сергій Євсюков (фото — росЗМІ)

З початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він організував катування понад 100 полонених бійців ЗСУ.

Також Євсюков отримав підозру через загибель українських військових під час теракту в Оленівській колонії. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. Водночас 9 із них — через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 дістали поранень.

До 2014 року Євсюков був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час окупації він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з росіянами.

Євсюкова звільнили у листопаді 2022 року.