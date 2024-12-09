У центрі Донецька підірвали позашляховик з начальником Оленівської колонії — відео

9 грудня у центрі тимчасово окупованого Донецька вибухнув позашляховик. Стало відомо, що підірвали ексначальника Оленівської колонії ДНР Сергія Євсюкова.
Головні тези:
- В центрі тимчасово окупованого Донецька сталося підірвання позашляховика, у якому загинув ексначальник Оленівської колонії ДНР Сергій Євсюков.
- Авто, яке вибухнуло на вулиці Університетській, належало ексначальнику, а під днищем було закладено пластид, що спричинило трагічні наслідки для нього та його дружини.
- Сергій Євсюков відомий своєю участю у катуванні полонених бійців ЗСУ та підозрою у загибелі українських військових у Оленівській колонії, де стався теракт.
- Євсюков працював начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції, але після окупації Донбасу співпрацював з російськими окупантами..
У Донецьку ліквідували начальник Оленівської колонії
За даними російських ЗМІ на вулиці Університетській вибухнув позашляховик, у якому перебували дві людини.
Росіяни заявляють, що авто належало начальнику Оленівської колонії ДНР Сергію Євсюкову. Він загинув.
Також постраждала його дружина — їй відірвало ногу.
Росіяни заявляють, що під днищем Toyota Land Cruiser Євсюкова було закладено пластид — близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.
Що відомо про Сергія Євсюкова
Зазначається, що у липні 2023 року СБУ повідомила Євсюкову про підозру.
З початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він організував катування понад 100 полонених бійців ЗСУ.
Також Євсюков отримав підозру через загибель українських військових під час теракту в Оленівській колонії. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. Водночас 9 із них — через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 дістали поранень.
До 2014 року Євсюков був начальником сектору з розшуку в Горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час окупації він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з росіянами.
Євсюкова звільнили у листопаді 2022 року.
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