У Севастополі підірвали капітана I рангу ЧФ РФ — фото і відео

Вранці 13 листопада в тимчасово окупованому Росією українському Криму прогримів потужний вибух — місцеві партизани заявляють про ліквідацію ще одного воєнного злочинця.
Головні тези:
- Очевидці повідомляють про детонацію саморобного вибухового пристрою.
- За російським капітаном, який не зміг вижити після замаху, слідкували близько тижня.
- Російські пропагандисти та опозиційні медіа розходяться в поглядах на те, який саме капітан був ліквідований у Криму.
Що відомо про ліквідацію російського капітана
Потужний вибух прогримів у Севастополі — вибухнуло авто. За попередніми даними, це сталося внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою.
Одразу декілька незалежних джерел повідомляють про те, що в автівці знаходився капітан 1-го рангу, начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії.
За словами очевидців, йому відірвало ноги — вижити російському загарбнику не вдалося.
За даними з відкритих джерел, міг загинути Валерій Ткаченко, який несе пряму відповідальність за ракетні удари по Україні.
Також мережею шириться інформація, що за ним слідкували близько тижня.
Згодом були оприлюднені дані про те, що в 41-й бригаді до сьогоднішнього дня служило два капітани 1-го рангу і обоє є “Валеріями Т.”, а це означає, що загинути також міг Валерій Транковський.
Наразі російські пропагандисти та опозиційні медіа стверджують, що все-таки був ліквідований Транковський.
Втрати армії РФ станом на 13 листопада 2024 року
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 770 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 300 (+24) од,
бойових броньованих машин — 18 896 (+49) од,
артилерійських систем — 20 408 (+56) од,
РСЗВ — 1 249 (+0) од,
засобів ППО — 996 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 798 (+61) од,
крилатих ракет — 2 636 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 28 966 (+96) од,
спеціальної техніки — 3 629 (+3) од.
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