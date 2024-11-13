У Севастополі підірвали капітана I рангу ЧФ РФ — фото і відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У Севастополі підірвали капітана I рангу ЧФ РФ — фото і відео

вибух авто
Джерело:  online.ua

Вранці 13 листопада в тимчасово окупованому Росією українському Криму прогримів потужний вибух — місцеві партизани заявляють про ліквідацію ще одного воєнного злочинця.

Головні тези:

  • Очевидці повідомляють про детонацію саморобного вибухового пристрою.
  • За російським капітаном, який не зміг вижити після замаху, слідкували близько тижня.
  • Російські пропагандисти та опозиційні медіа розходяться в поглядах на те, який саме капітан був ліквідований у Криму.

Що відомо про ліквідацію російського капітана

Потужний вибух прогримів у Севастополі — вибухнуло авто. За попередніми даними, це сталося внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою.

Одразу декілька незалежних джерел повідомляють про те, що в автівці знаходився капітан 1-го рангу, начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії.

За словами очевидців, йому відірвало ноги — вижити російському загарбнику не вдалося.

За даними з відкритих джерел, міг загинути Валерій Ткаченко, який несе пряму відповідальність за ракетні удари по Україні.

Валерій Ткаченко (Фото: відкриті джерела)

Також мережею шириться інформація, що за ним слідкували близько тижня.

Згодом були оприлюднені дані про те, що в 41-й бригаді до сьогоднішнього дня служило два капітани 1-го рангу і обоє є “Валеріями Т.”, а це означає, що загинути також міг Валерій Транковський.

Валерій Транковський (Фото: відкриті джерела)

Наразі російські пропагандисти та опозиційні медіа стверджують, що все-таки був ліквідований Транковський.

Втрати армії РФ станом на 13 листопада 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 770 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 300 (+24) од,

  • бойових броньованих машин — 18 896 (+49) од,

  • артилерійських систем — 20 408 (+56) од,

  • РСЗВ — 1 249 (+0) од,

  • засобів ППО — 996 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 798 (+61) од,

  • крилатих ракет — 2 636 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 28 966 (+96) од,

  • спеціальної техніки — 3 629 (+3) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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