США передали Україні 83% обіцяних боєприпасів та 67% засобів ППО

З квітня 2024 року Сполучені Штати активно виконують свої зобов'язання щодо постачання Україні військової допомоги. За інформацією Пентагону, США вже передали значну частину обіцяного озброєння, включаючи боєприпаси, засоби протиповітряної оборони (ППО) та вогневу підтримку.

Що саме вже передали США Україні

Як повідомив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер, в Україну вже доставили:

83% боєприпасів: це артилерійські снаряди калібру 155 мм, ракети для HIMARS (GMLRS), а також боєприпаси для Patriot і NASAMS.

67% засобів ППО : серед них ракети для систем Stinger і HAWK.

60% вогневих засобів: зокрема, бомби малого діаметра та боєприпаси калібру 105 мм.

Окрім цьогоЮ США вже відправили в Україну тисячі артилерійських снарядів, броньовані транспортні засоби, ракети для HIMARS, протитанкову зброю, артилерійські системи, ракети для ППО, одну батарею Patriot та інші ключові системи ППО.

Станом на 12 листопада 2024 року США мають у своєму розпорядженні понад 9 мільярдів доларів для продовження підтримки України.

Із цієї суми 7,1 мільярда доларів доступні через програму PDA (Presidential Drawdown Authority), що дозволяє постачання зі складів США, а ще 2,2 мільярда доларів виділено за програмою USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), яка фінансує закупівлю у виробників.

Речник Пентагону підкреслив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, використовуючи ці кошти, щоб забезпечити її необхідними ресурсами для протидії російській агресії.

Що цьому передувало

9 листопада стало відомо, що США планують поставити Україні понад 500 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS, що має забезпечити потреби Збройних сил України до кінця року.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір використати всі наявні кошти для військової допомоги Україні до 20 січня 2025 року, тобто до дня можливої інавгурації Дональда Трампа. Це пов’язано з тим, що під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що в разі перемоги планує зупинити або суттєво скоротити підтримку України. Він також уникнув прямої заяви про те, що прагне перемоги України у війні.

Ці заяви і можливі зміни у зовнішній політиці США створюють відчуття невизначеності для України та її союзників, що, ймовірно, спонукає адміністрацію Байдена прискорити постачання озброєння, щоб Україна мала необхідні ресурси для оборони в разі скорочення підтримки з боку США у майбутньому.