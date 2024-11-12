Британія контролюватиме виділення США кредиту Україні

Зазначається, що мова йде про частину кредиту, який США мають виділити Україні у рамках домовленностей G7 щодо кредитування Києва за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Стармер хоче провести особисті переговори з Байденом під час їхньої участі у саміті G20, який пройде наступного тижня у Бразилії.

Джо Байден

Зокрема, Лондон наполягає на тому, що всі країни G7 — Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія, виконали обіцянки щодо виділення Україні нових кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Наразі свою частину кредиту у розмірі 20 млрд доларів мають виділити США. У Білому домі обіцяли зробити це до кінця року.

Британія готова вимагати від США виділення кредиту Україні

За словами одного зі співрозмовників видання з британського уряду, Британія готова контролювати виділення США своєї частки кредиту Україні.

Переговори Стармера на саміті G20 ще не узгоджені і і не оголошені, але представники Даунінг-стріт і Міністерства закордонних справ очікують, що двостороння зустріч з Байденом буде узгоджена.

Очікується, що Девід Леммі, міністр закордонних справ, наполягатиме на тих самих аргументах щодо надання кредитних обіцянок на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Римі наприкінці цього місяця.

Очікується, що Стармер також скаже, що Україна повинна нарешті отримати дозвіл на запуск ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow глиб Росії, проти чого виступає Байден.