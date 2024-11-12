Британія домагатиметься виділення США 20 млрд доларів кредиту Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Британія домагатиметься виділення США 20 млрд доларів кредиту Україні

Кір Стармер
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Джерело:  The Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер хоче закликати президента США Джо Байдена виділити Україні 20 млрд доларів кредиту до повернення республіканця Дональда Трампа у Білий дім. 

Головні тези:

  • Британія вимагає від США надати Україні 20 млрд доларів кредиту.
  • Велика Британія планує вплинути на Джо Байдена під час саміту G20 для узгодження виділення фінансової допомоги Україні.
  • Україна очікує на реалізацію обіцянок щодо нових кредитів від країн G7, зокрема від США.
  • Співробітництво між Великою Британією та Сполученими Штатами в справі надання фінансової допомоги Україні набуває обертів.
  • Плани Британії контролювати виділення США фінансової допомоги Україні свідчать про серйозний підхід до підтримки України у геополітичних питаннях.

Британія контролюватиме виділення США кредиту Україні

Зазначається, що мова йде про частину кредиту, який США мають виділити Україні у рамках домовленностей G7 щодо кредитування Києва за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Стармер хоче провести особисті переговори з Байденом під час їхньої участі у саміті G20, який пройде наступного тижня у Бразилії.

Британія домогатиметься від США виділення 20 млрд доларів Україні
Джо Байден

Зокрема, Лондон наполягає на тому, що всі країни G7 — Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія, виконали обіцянки щодо виділення Україні нових кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Наразі свою частину кредиту у розмірі 20 млрд доларів мають виділити США. У Білому домі обіцяли зробити це до кінця року.

Британія готова вимагати від США виділення кредиту Україні

За словами одного зі співрозмовників видання з британського уряду, Британія готова контролювати виділення США своєї частки кредиту Україні.

Переговори Стармера на саміті G20 ще не узгоджені і і не оголошені, але представники Даунінг-стріт і Міністерства закордонних справ очікують, що двостороння зустріч з Байденом буде узгоджена.

Очікується, що Девід Леммі, міністр закордонних справ, наполягатиме на тих самих аргументах щодо надання кредитних обіцянок на зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Римі наприкінці цього місяця.

Очікується, що Стармер також скаже, що Україна повинна нарешті отримати дозвіл на запуск ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow  глиб Росії, проти чого виступає Байден.

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