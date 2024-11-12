Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет призвать президента США Джо Байдена выделить Украине 20 млрд долларов кредита до возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом.
Главные тезисы
- Британия добивается выделения США 20 млрд долларов кредита Украине до возвращения Трампа в Белый дом.
- На саммите G20 планируется влиять на Байдена для согласования финансовой помощи Украине.
- Ожидается, что США должны выделить Украине кредит в размере 20 млрд долларов как часть договоренностей G7 по кредитованию Киева.
- Британия контролирует выделение финансовой помощи Украине от США, демонстрируя серьезный подход к поддержке страны по геополитическим вопросам.
- Британия готова потребовать от США выделения кредита Украине и контролировать процесс в рамках соглашений G7.
Британия будет контролировать выделение США кредита Украине
Речь идет о части кредита, который США должны выделить Украине в рамках договоренностей G7 по кредитованию Киева за счет доходов от замороженных активов РФ.
Стармер хочет провести личные переговоры с Байденом во время их участия в саммите G20, который пройдет на следующей неделе в Бразилии.
В частности, Лондон настаивает на том, что все страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия, выполнили обещания по выделению Украине новых кредитов за счет доходов от замороженных активов РФ.
Теперь свою часть кредита в размере 20 млрд долларов должны выделить США. В Белом доме обещали это сделать до конца года.
Британия готова потребовать от США выделения кредита Украине
По словам одного из собеседников издания из британского правительства, Британия готова контролировать выделение США своей доли кредита Украине.
Переговоры Стармера на саммите G20 еще не согласованы и не объявлены, но представители Даунинг-стрит и Министерства иностранных дел ожидают, что двусторонняя встреча с Байденом будет согласована.
Ожидается, что Дэвид Лемми, министр иностранных дел, будет настаивать на тех же аргументах по предоставлению кредитных обещаний на встрече министров иностранных дел G7 в Риме в конце этого месяца.
Ожидается, что Стармер также скажет, что Украина должна получить разрешение на запуск ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow глубь России, против чего выступает Байден.
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