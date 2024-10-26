Страны-партнеры по G7 окончательно утвердили оформление кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.

Что известно о согласовании G7 кредита Украине на 50 млрд долларов

Журналисты издания отмечают, что договоренность стран Большой семерки открывает самый быстрый путь для передачи Украине критично необходимых кредитных средств.

Сегодня мы, лидеры стран Большой семерки, добились консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредитов по программе чрезвычайного ускорения доходов (ERA). Средства кредита будут распределены по нескольким каналам для поддержки бюджетной, военной и восстановительной помощи Украине, — отмечается в заявлении представителей G7. Поделиться

G7

Соглашение было принято после того, как США и партнеры решили проблемные вопросы, связанные со структурой такого кредита и гарантиями по его погашению.

Согласно достигнутой договоренности, Украина получит 20 млрд долларов кредитных средств от США. Страны ЕС должны выделить Украине еще 35 млрд. евро.

3 млрд долларов ожидается от Великобритании. Кроме этого, часть средств должны предоставить Канада и Япония.

США, ЕС и другие страны Большой семерки предоставят Украине кредит, который будет погашен за счет прибыли, полученной от примерно 280 миллиардов долларов заблокированных средств, большая часть которых находится в Европе.

Что известно о средствах для Украины по доходам от замороженных активов РФ

Совет ЕС 23 октября окончательно принял, по письменной процедуре, выделение Украине макрофинансового кредита в размере 35 млрд евро, выплаты и обслуживание по которому будут производиться по чрезвычайным поступлениям от замороженных в ЕС российских активов.

При этом страны "Группы семи" намерены сохранить замороженные российские суверенные активы даже после завершения войны РФ против Украины.