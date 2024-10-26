G7 согласовала условия 50 млрд долларов кредита Украине за счет замороженных активов РФ
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Экономика
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G7 согласовала условия 50 млрд долларов кредита Украине за счет замороженных активов РФ

Зеленский и лидеры G7
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Источник:  Bloomberg

Страны-партнеры по G7 окончательно утвердили оформление кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.

Главные тезисы

  • Украине выделен кредит на 50 млрд долларов от G7 за счет доходов от замороженных активов РФ.
  • Средства будут использованы для поддержки бюджета, обороны и восстановления Украины.
  • G7 и ЕС планируют сохранить замороженные российские активы даже после окончания конфликта между РФ и Украиной.
  • Кредит будет погашен за счет заблокированных российских средств на сумму 280 млрд долларов.
  • Это решение открывает Украине быстрый доступ к критично необходимым кредитным средствам для поддержки экономики страны.

Что известно о согласовании G7 кредита Украине на 50 млрд долларов

Журналисты издания отмечают, что договоренность стран Большой семерки открывает самый быстрый путь для передачи Украине критично необходимых кредитных средств.

Сегодня мы, лидеры стран Большой семерки, добились консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредитов по программе чрезвычайного ускорения доходов (ERA). Средства кредита будут распределены по нескольким каналам для поддержки бюджетной, военной и восстановительной помощи Украине, — отмечается в заявлении представителей G7.

G7 окончательно согласовала выделение Украине 50 млрд долларов кредита за счет замороженных активов РФ
G7

Соглашение было принято после того, как США и партнеры решили проблемные вопросы, связанные со структурой такого кредита и гарантиями по его погашению.

Согласно достигнутой договоренности, Украина получит 20 млрд долларов кредитных средств от США. Страны ЕС должны выделить Украине еще 35 млрд. евро.

3 млрд долларов ожидается от Великобритании. Кроме этого, часть средств должны предоставить Канада и Япония.

США, ЕС и другие страны Большой семерки предоставят Украине кредит, который будет погашен за счет прибыли, полученной от примерно 280 миллиардов долларов заблокированных средств, большая часть которых находится в Европе.

Что известно о средствах для Украины по доходам от замороженных активов РФ

Совет ЕС 23 октября окончательно принял, по письменной процедуре, выделение Украине макрофинансового кредита в размере 35 млрд евро, выплаты и обслуживание по которому будут производиться по чрезвычайным поступлениям от замороженных в ЕС российских активов.

При этом страны "Группы семи" намерены сохранить замороженные российские суверенные активы даже после завершения войны РФ против Украины.

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