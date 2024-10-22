Лидеры G7 планируют сохранить активы РФ замороженными после войны

Страны "Группы семи" планируют сохранить замороженные российские суверенные активы даже по завершении войны РФ против Украины.

Активы РФ останутся замороженными пока Москва не возместит Украине нанесенный ущерб

Как отмечает издание, лидеры G7 в этом месяце выпустят заявление, в котором отметят, что российские суверенные активы останутся замороженными, пока Москва не возместит Украине нанесенный ущерб.

Мы подтверждаем, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными, пока она не прекратит свою агрессию и не компенсирует ущерб, причиненный Украине, — говорится в проекте заявления лидеров G7, подготовленном Италией. Поделиться

Также в документе отмечено, что страны блока предоставят Украине кредит на сумму 50 млрд долларов.

Совет ЕС принял предоставление 35 млрд евро кредита для Украины

Совет ЕС 9 октября достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет частью кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов РФ.

ЕС планирует, чтобы средства стали доступны Украине с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.

Новая макрофинансовая помощь будет привязана к тем же политическим условиям, что и в рамках уже действующего механизма финансовой помощи от ЕС Ukraine Facility, изложенных в специальном плане реформ (Ukraine Plan)

Системы управления и контроля, предложенные в рамках Плана реформ (Ukraine Plan) и конкретные положения по предотвращению мошенничества и другим нарушениям также будут применяться к этому займу.