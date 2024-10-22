Лидеры G7 планируют сохранить активы РФ замороженными после войны

Страны "Группы семи" планируют сохранить замороженные российские суверенные активы даже по завершении войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Лидеры G7 решили сохранить замороженные российские активы до компенсации ущерба Украине.
- Украина получит кредит на 50 млрд долларов от стран G7, частью которого станет пакет макрофинансовой помощи от ЕС на сумму до 35 млрд евро.
- Новая финансовая помощь Украине будет связана с политическими условиями и мерами контроля, включая предотвращение мошенничества и нарушений.
- Интересы безопасности и стабильности региона стали приоритетом для лидеров G7, что отражается в принятых решениях по финансовой поддержке Украины.
- Сотрудничество между странами для обеспечения макрофинансовой помощи Украине показывает единство в поддержке принципов международной безопасности.
Активы РФ останутся замороженными пока Москва не возместит Украине нанесенный ущерб
Как отмечает издание, лидеры G7 в этом месяце выпустят заявление, в котором отметят, что российские суверенные активы останутся замороженными, пока Москва не возместит Украине нанесенный ущерб.
Также в документе отмечено, что страны блока предоставят Украине кредит на сумму 50 млрд долларов.
Совет ЕС принял предоставление 35 млрд евро кредита для Украины
Совет ЕС 9 октября достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет частью кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов РФ.
ЕС планирует, чтобы средства стали доступны Украине с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.
Новая макрофинансовая помощь будет привязана к тем же политическим условиям, что и в рамках уже действующего механизма финансовой помощи от ЕС Ukraine Facility, изложенных в специальном плане реформ (Ukraine Plan)
Системы управления и контроля, предложенные в рамках Плана реформ (Ukraine Plan) и конкретные положения по предотвращению мошенничества и другим нарушениям также будут применяться к этому займу.
Для быстрого принятия и обеспечения того, чтобы Украина как можно быстрее начала получать макрофинансовую помощь, страны-члены сейчас согласились, что если Европарламент примет предложение Еврокомиссии без изменений, Совет также примет текст без поправок.
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