По словам госпожи посла США в Украине Бриджит Бринк, Вашингтон работает над разблокировкой кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.

Что известно о разблокировании кредита Украине за счет замороженных активов РФ

Бринк отметила, что, скорее всего, средства удастся разблокировать до конца текущего года.

Мы работаем над разблокировкой 50 млрд долларов ссуды для Украины, базирующейся на российских суверенных активах. Мы верим, что это можно сделать в сотрудничестве с европейцами и другими партнерами до конца года, — отметила посол США в Украине. Поделиться

По ее словам, финансирование предусматривает несколько предварительных необходимых шагов на фоне приближающихся президентских выборов в США в ноябре.

Бриджит Бринк

В то же время, Бринк не видит уменьшения сильной двухпартийной поддержки Украины, и это касается обеих палат Конгресса, а также широкой поддержки среди общественности.

Что известно о планах G7 по кредиту Украины за счет замороженных средств РФ

Страны ЕС готовят для Украины 40 млрд. евро дополнительной кредитной помощи до конца этого года независимо от США.

Средства планируется выделить в рамках предложения стран G7 по использованию доходов из замороженных активов РФ.

Сразу три собеседника издания, участвовавшие в переговорах, отметили, что в Брюсселе обеспокоены вероятным блокированием Венгрией предоставления гарантий, необходимых для участия США в схеме использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

Правительство пророссийски настроенного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже пыталось отложить решение о принятии схемы использования доходов из замороженных активов РФ к моменту проведения президентских выборов в США 5 ноября.

Однако работать над альтернативным планом в ЕС должны начать уже в ближайшие недели, поскольку инициатива зависит от полномочий, срок которых истекает в конце года.