По словам госпожи посла США в Украине Бриджит Бринк, Вашингтон работает над разблокировкой кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Сроки разблокирования 50 млрд долларов для Украины за счет доходов от замороженных активов РФ обсуждаются между США, G7 и Евросоюзом.
- Венгрия затрудняет процесс использования доходов от замороженных активов РФ для Украины, пытаясь отложить решение до президентских выборов в США.
- Европейские страны разрабатывают альтернативные планы помощи Украине в случае блокировки США.
- Бриджит Бринк подчеркнула, что Украина может получить кредит по замороженным активам РФ до конца текущего года.
- Партнеры планируют предоставить Украине кредит в размере 40 млрд евро независимо от действий США за счет замороженных активов РФ.
Что известно о разблокировании кредита Украине за счет замороженных активов РФ
Бринк отметила, что, скорее всего, средства удастся разблокировать до конца текущего года.
По ее словам, финансирование предусматривает несколько предварительных необходимых шагов на фоне приближающихся президентских выборов в США в ноябре.
В то же время, Бринк не видит уменьшения сильной двухпартийной поддержки Украины, и это касается обеих палат Конгресса, а также широкой поддержки среди общественности.
Что известно о планах G7 по кредиту Украины за счет замороженных средств РФ
Страны ЕС готовят для Украины 40 млрд. евро дополнительной кредитной помощи до конца этого года независимо от США.
Средства планируется выделить в рамках предложения стран G7 по использованию доходов из замороженных активов РФ.
Сразу три собеседника издания, участвовавшие в переговорах, отметили, что в Брюсселе обеспокоены вероятным блокированием Венгрией предоставления гарантий, необходимых для участия США в схеме использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.
Правительство пророссийски настроенного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже пыталось отложить решение о принятии схемы использования доходов из замороженных активов РФ к моменту проведения президентских выборов в США 5 ноября.
Однако работать над альтернативным планом в ЕС должны начать уже в ближайшие недели, поскольку инициатива зависит от полномочий, срок которых истекает в конце года.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-