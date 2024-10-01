За словами пані посла США в Україні Бріджит Брінк, Вашингтон працює над розблокуванням кредиту Україні у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Головні тези:
- Посол США в Україні анонсувала можливе розблокування кредиту в розмірі 50 млрд доларів для України за рахунок заморожених активів РФ.
- За словами посла, кошти можуть бути розблоковані до кінця поточного року.
- G7 готує плани надати додаткову кредитну допомогу Україні в розмірі 40 млрд євро незалежно від США за рахунок заморожених активів РФ.
- Європейські країни стурбовані блокуванням надання гарантій для участі США у схемі допомоги Україні та працюють над альтернативним планом.
- Угорщина ускладнює схеми використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні, намагаючись відкласти рішення до президентських виборів у США.
Що відомо про розблокування кредиту Україні за рахунок заморожених активів РФ
Брінк зазначила, що, скоріш за все, кошти вдасться розблокувати до кінця поточного року.
За її словами, фінансування передбачає кілька попередніх необхідних кроків на тлі наближення президентських виборів в США в листопаді.
Водночас Брінк не бачить зменшення сильної двопартійної підтримки України, і це стосується обох палат Конгресу, а також широкої підтримки серед громадськості.
Що відомо про плани G7 щодо кредиту Україні за рахунок заморожених коштів РФ
Країни ЄС готують для України 40 млрд євро додаткової кредитної допомоги до кінця цього року незалежно від США.
Зазначається, що кошти планується виділити у рамках пропозиції країн G7 щодо використання прибутків із заморожених активів РФ.
Одразу три співрозмовники видання, що брали участь у переговорах, зазначили, що у Брюсселі стурбовані ймовірним блокуванням Угорщиною надання гарантій, необхідних для участі США у схемі з використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні.
Уряд проросійські налаштованого прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже намагався відкласти рішення щодо ухвалення схеми використання прибутків із заморожених активів РФ до моменту проведення президентських виборів у США 5 листопада.
Однак працювати над альтернативним планом у ЄС мають почати вже протягом найближчих тижнів, оскільки ініціатива залежить від повноважень, термін яких спливає наприкінці року.
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