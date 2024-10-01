За словами пані посла США в Україні Бріджит Брінк, Вашингтон працює над розблокуванням кредиту Україні у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Що відомо про розблокування кредиту Україні за рахунок заморожених активів РФ

Брінк зазначила, що, скоріш за все, кошти вдасться розблокувати до кінця поточного року.

Ми працюємо над розблокуванням 50 млрд доларів позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити в співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року, - зазначила пані посол США в Україні. Поширити

За її словами, фінансування передбачає кілька попередніх необхідних кроків на тлі наближення президентських виборів в США в листопаді.

Бріджит Брінк

Водночас Брінк не бачить зменшення сильної двопартійної підтримки України, і це стосується обох палат Конгресу, а також широкої підтримки серед громадськості.

Що відомо про плани G7 щодо кредиту Україні за рахунок заморожених коштів РФ

Країни ЄС готують для України 40 млрд євро додаткової кредитної допомоги до кінця цього року незалежно від США.

Зазначається, що кошти планується виділити у рамках пропозиції країн G7 щодо використання прибутків із заморожених активів РФ.

Одразу три співрозмовники видання, що брали участь у переговорах, зазначили, що у Брюсселі стурбовані ймовірним блокуванням Угорщиною надання гарантій, необхідних для участі США у схемі з використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Уряд проросійські налаштованого прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже намагався відкласти рішення щодо ухвалення схеми використання прибутків із заморожених активів РФ до моменту проведення президентських виборів у США 5 листопада.

Однак працювати над альтернативним планом у ЄС мають почати вже протягом найближчих тижнів, оскільки ініціатива залежить від повноважень, термін яких спливає наприкінці року.