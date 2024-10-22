Лідери G7 планують зберегти активи РФ замороженими після завершення війни

Країни "Групи семи" планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після завершення війни РФ проти України.

Активи РФ залишаться замороженими доки Москва не відшкодує Україні завдані збитки

Як зазначає видання, лідери G7 цього місяця випустять заяву, у якій зазначать, що російські суверенні активи залишаться замороженими, доки Москва не відшкодує Україні завдані збитки.

Ми підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться заблокованими, доки вона не припинить свою агресію і не компенсує шкоду, завдану Україні, — йдеться в проєкті заяви лідерів G7, підготовленому Італією. Поширити

Також у документі зазначено, що країни блоку нададуть Україні кредит на суму 50 млрд доларів.

Рада ЄС ухвалила надання 35 млрд євро кредиту для України

Рада ЄС 9 жовтня досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде частиною кредиту від Групи семи, для якого використають прибутки від заморожених активів РФ.

ЄС планує, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений протягом максимум 45 років.

Нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих політичних умов, що й у рамках вже чинного механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan)

Системи управління та контролю, які запропонували у рамках Плану реформ (Ukraine Plan) та конкретні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням так само будуть застосовуватися до цієї позики.