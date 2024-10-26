Країни-партнери по G7 остаточно затвердили оформлення кредиту Україні у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Що відомо про узгодження G7 кредиту Україні на 50 млрд доларів

Журналісти видання зазначають, що домовленність країн Великої сімки відкриває найшвидший шлях для передачі Україні критично необхідних кредитних коштів.

Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти кредиту будуть розподілені кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні, — зазначається у заяві представників G7. Поширити

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Угоду ухвалили після того, як США та партнери вирішили проблемні питання, пов’язані зі структурою такого кредиту та гарантіями щодо його погашення.

Відповідно до досягнутої домовленності, Україна отримає 20 млрд доларів кредитних коштів від США. Країни ЄС мають виділити Україні ще 35 млрд євро.

3 млрд доларів очікується від Великої Британії. Окрім цього частину коштів мають надати Канада та Японія.

США, ЄС та інші країни Великої сімки нададуть Україні кредит, який буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від приблизно 280 мільярдів доларів заблокованих коштів, більша частина яких перебуває в Європі.

Що відомо про кошти для України з прибутків від заморожених активів РФ

Рада ЄС 23 жовтня остаточно ухвалила, за письмовою процедурою, виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро, виплати та обслуговування по якому здійснюватимуться з надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських активів.

При цьому країни "Групи семи" планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після завершення війни РФ проти України.