Країни-партнери по G7 остаточно затвердили оформлення кредиту Україні у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Головні тези:
- Україна отримає кредит у розмірі 50 млрд доларів від G7 за рахунок заморожених активів РФ.
- Кредитні кошти спрямовані на підтримку бюджету, військових та відновлювальних програм в Україні.
- США, ЄС та інші країни G7 розподілять кредит Україні, задіявши прибуток від заблокованих активів РФ.
- Країни планують зберігати заморожені російські активи навіть після завершення конфлікту з Україною.
- Рада ЄС ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту на 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.
Що відомо про узгодження G7 кредиту Україні на 50 млрд доларів
Журналісти видання зазначають, що домовленність країн Великої сімки відкриває найшвидший шлях для передачі Україні критично необхідних кредитних коштів.
Угоду ухвалили після того, як США та партнери вирішили проблемні питання, пов’язані зі структурою такого кредиту та гарантіями щодо його погашення.
Відповідно до досягнутої домовленності, Україна отримає 20 млрд доларів кредитних коштів від США. Країни ЄС мають виділити Україні ще 35 млрд євро.
3 млрд доларів очікується від Великої Британії. Окрім цього частину коштів мають надати Канада та Японія.
США, ЄС та інші країни Великої сімки нададуть Україні кредит, який буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від приблизно 280 мільярдів доларів заблокованих коштів, більша частина яких перебуває в Європі.
Що відомо про кошти для України з прибутків від заморожених активів РФ
Рада ЄС 23 жовтня остаточно ухвалила, за письмовою процедурою, виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро, виплати та обслуговування по якому здійснюватимуться з надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських активів.
При цьому країни "Групи семи" планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після завершення війни РФ проти України.
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