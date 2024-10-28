Япония предоставит Украине более 3 млрд долл в рамках кредита G7
Категория
Экономика
Дата публикации

Япония предоставит Украине более 3 млрд долл в рамках кредита G7

Япония
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Источник:  Nikkei Asia

Япония выделит Украине более 3 млрд долл в рамках кредита государств "Большой семерки" для Украины объемом 50 млрд долл, который будет погашаться из замороженных активов Центробанка РФ.

Главные тезисы

  • Япония выделит Украине более 3 млрд долл в рамках кредита государств Большой семерки, направленного на поддержку бюджета, военных и восстановительных усилий.
  • Кредит от Японии будет погашаться за счет доходов от замороженных активов Центробанка России, что позволит избежать использования средств в военных целях.
  • Кредитная программа G7 для Украины на 50 млрд долл была окончательно утверждена 26 октября странами-партнерами, включая выделение 20 млрд долл от США и 35 млрд евро от стран ЕС.

Украина получит 3 млрд долл кредита от Японии

Украина получит от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка 471,9 млрд иен (3,09 млрд долл) из общей суммы в 50 млрд долл кредита от G7.

Япония внесет свой вклад, контролируя при этом использование этих средств во избежание использования средств в военных целях, говорится в сообщении.

Кредит будет погашаться на средства доходов от замороженных активов России.

Что известно о согласовании G7 кредита Украине на 50 млрд долл

Страны-партнеры по G7 26 октября окончательно утвердили оформление кредита Украине в размере 50 млрд долл за счет прибылей от замороженных активов РФ.

Сегодня мы, лидеры стран Большой семерки, достигли консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 млрд долл в виде кредитов по программе чрезвычайного ускорения доходов (ERA). Средства кредита будут распределены по нескольким каналам для поддержки бюджетной, военной и восстановительной помощи Украине, — отмечается в заявлении представителей G7.

Соглашение было принято после того, как США и партнеры решили проблемные вопросы, связанные со структурой такого кредита и гарантиями по его погашению.

Согласно достигнутой договоренности, Украина получит 20 млрд долл кредитных средств от США. Страны ЕС должны выделить Украине еще 35 млрд евро.

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