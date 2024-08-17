Япония передает Украине 22 машины механизированного разминирования
Категория
Украина
Дата публикации

Япония передает Украине 22 машины механизированного разминирования

МВД Украины
Япония
Читати українською

Япония предоставляет украинским пиротехникам 22 машины механизированного разминирования, 6 из которых уже прибыли в Украину.

Главные тезисы

  • Япония передала Украине 22 машины механизированного разминирования, что будет важным подспорьем для украинских пиротехников.
  • Украинские специалисты проходят обучение в Японии и Камбодже, повышая свою квалификацию и эффективность в разминировании.
  • Помощь Японии стала сигналом поддержки Украины и способствует укреплению международных отношений.

Япония передает Украине 22 машины механизированного разминирования

Япония передала десятки единиц спецтранспорта и оборудования для пиротехников. Сейчас в процессе снабжения 22 машины механизированного разминирования, 6 из них уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Кроме того, специалисты ГСЧС проходят обучение по работе с машинами механизированного разминирования в Японии и Камбодже. Само обучение проходит в два этапа: сначала — на базе ведущей машиностроительной компании NIKKEN, а затем — в Камбоджийском центре по противоминной деятельности.

Что вошло в пакет помощи Украине от Японии

В пакет помощи вошли внедорожники Toyota Kohkidosha и Mitsubishi Type 73 Kogata, а также гусеничные машины Morooka.

Суммарно в пакет вошла 101 единица техники. Партия прибыла в Польшу 5 июня, после чего была доставлена на территорию Украины.

Отмечается, что техника была передана по запросу министерства обороны Украины.

В японском посольстве также пообещали, что страна и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Японии ввела новые санкции против российских компаний
япония
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Япония заключили двустороннее соглашение о безопасности — детали
Офис Президента Украины
Украина и Япония
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Япония впервые ввела санкции против китайских компаний. Известная причина
Япония и Китай

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?