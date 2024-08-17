Япония предоставляет украинским пиротехникам 22 машины механизированного разминирования, 6 из которых уже прибыли в Украину.

Япония передает Украине 22 машины механизированного разминирования

Япония передала десятки единиц спецтранспорта и оборудования для пиротехников. Сейчас в процессе снабжения 22 машины механизированного разминирования, 6 из них уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Кроме того, специалисты ГСЧС проходят обучение по работе с машинами механизированного разминирования в Японии и Камбодже. Само обучение проходит в два этапа: сначала — на базе ведущей машиностроительной компании NIKKEN, а затем — в Камбоджийском центре по противоминной деятельности. Поделиться

Что вошло в пакет помощи Украине от Японии

В пакет помощи вошли внедорожники Toyota Kohkidosha и Mitsubishi Type 73 Kogata, а также гусеничные машины Morooka.

Суммарно в пакет вошла 101 единица техники. Партия прибыла в Польшу 5 июня, после чего была доставлена на территорию Украины.

Отмечается, что техника была передана по запросу министерства обороны Украины.