Япония предоставляет украинским пиротехникам 22 машины механизированного разминирования, 6 из которых уже прибыли в Украину.
Главные тезисы
- Япония передала Украине 22 машины механизированного разминирования, что будет важным подспорьем для украинских пиротехников.
- Украинские специалисты проходят обучение в Японии и Камбодже, повышая свою квалификацию и эффективность в разминировании.
- Помощь Японии стала сигналом поддержки Украины и способствует укреплению международных отношений.
Япония передает Украине 22 машины механизированного разминирования
Япония передала десятки единиц спецтранспорта и оборудования для пиротехников. Сейчас в процессе снабжения 22 машины механизированного разминирования, 6 из них уже прибыли в Украину.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Что вошло в пакет помощи Украине от Японии
В пакет помощи вошли внедорожники Toyota Kohkidosha и Mitsubishi Type 73 Kogata, а также гусеничные машины Morooka.
Суммарно в пакет вошла 101 единица техники. Партия прибыла в Польшу 5 июня, после чего была доставлена на территорию Украины.
Отмечается, что техника была передана по запросу министерства обороны Украины.
В японском посольстве также пообещали, что страна и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора.
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