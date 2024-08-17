Японія надає українським піротехнікам 22 машини механізованого розмінування, 6 з яких вже прибули до України.

Японія передає Україні 22 машини механізованого розмінування

Японія передала десятки одиниць спецтранспорту та обладнання для піротехніків. Зараз у процесі постачання 22 машини механізованого розмінування, 6 з них вже прибули в Україну.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Крім того, наразі фахівці ДСНС проходять навчання по роботі з машинами механізованого розмінування в Японії та Камбоджі. Саме навчання проходить у два етапи: спершу — на базі провідної машинобудівної компанії NIKKEN, а після — у Камбоджійському центрі з протимінної діяльності. Поширити

Що увійшло до пакета допомоги Україні від Японії

До пакету допомоги увійшли позашляховики Toyota Kohkidosha та Mitsubishi Type 73 Kogata, а також гусеничні машини Morooka.

Сумарно до пакету увійшла 101 одиниця техніки. Партія прибула до Польщі 5 червня, після чого її доставили на територію України.

Зазначається, що техніка була передана на запит міністерства оборони України.