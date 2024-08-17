Японія надає українським піротехнікам 22 машини механізованого розмінування, 6 з яких вже прибули до України.
Головні тези:
- Японія передала Україні 22 машини механізованого розмінування, що стане важливою допомогою для українських піротехніків.
- Українські фахівці отримають навчання по роботі з технікою в Японії та Камбоджі, що підвищить їхню ефективність у розмінуванні.
- Допомога від Японії є чітким сигналом підтримки України та сприяє укріпленню міжнародних відносин між двома країнами.
Японія передає Україні 22 машини механізованого розмінування
Японія передала десятки одиниць спецтранспорту та обладнання для піротехніків. Зараз у процесі постачання 22 машини механізованого розмінування, 6 з них вже прибули в Україну.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Що увійшло до пакета допомоги Україні від Японії
До пакету допомоги увійшли позашляховики Toyota Kohkidosha та Mitsubishi Type 73 Kogata, а також гусеничні машини Morooka.
Сумарно до пакету увійшла 101 одиниця техніки. Партія прибула до Польщі 5 червня, після чого її доставили на територію України.
Зазначається, що техніка була передана на запит міністерства оборони України.
У японському посольстві також пообіцяли, що країна й надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти агресора.
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