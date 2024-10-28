Японія надасть Україні понад 3 млрд дол у межах кредиту G7

Японія виділить Україні понад 3 млрд дол у межах кредиту держав "Великої сімки" для України обсягом 50 млрд дол, який погашатиметься з заморожених активів Центробанку РФ.

Україна отримає 3 млрд дол кредиту від Японії

Україна отримає від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку 471,9 млрд єн (3,09 млрд дол) із загальної суми в 50 млрд дол кредиту від G7.

Японія зробить свій внесок, контролюючи при цьому використання цих коштів, щоб уникнути використання коштів у військових цілях, — йдеться у повідомленні. Поширити

Кредит погашатиметься коштом доходів від заморожених активів Росії.

Що відомо про узгодження G7 кредиту Україні на 50 млрд дол

Країни-партнери по G7 26 жовтня остаточно затвердили оформлення кредиту Україні у розмірі 50 млрд дол коштом прибутків від заморожених активів РФ.

Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 млрд дол у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти кредиту будуть розподілені кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні, — зазначається у заяві представників G7.

Угоду ухвалили після того, як США та партнери розв'язали проблемні питання, пов’язані зі структурою такого кредиту та гарантіями щодо його погашення.