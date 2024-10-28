Японія надасть Україні понад 3 млрд дол у межах кредиту G7

Японія виділить Україні понад 3 млрд дол у межах кредиту держав "Великої сімки" для України обсягом 50 млрд дол, який погашатиметься з заморожених активів Центробанку РФ.
Головні тези:
- Японія надасть Україні понад 3 млрд дол у межах кредиту держав “Великої сімки” для України.
- Україна отримає кредит від Японії через фонд Світового банку для підтримки бюджету, військових та відновлювальних програм.
- Кредит погашатиметься з доходів від заморожених активів Росії, що дозволить Україні отримати необхідні фінансові ресурси.
Україна отримає 3 млрд дол кредиту від Японії
Україна отримає від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку 471,9 млрд єн (3,09 млрд дол) із загальної суми в 50 млрд дол кредиту від G7.
Кредит погашатиметься коштом доходів від заморожених активів Росії.
Що відомо про узгодження G7 кредиту Україні на 50 млрд дол
Країни-партнери по G7 26 жовтня остаточно затвердили оформлення кредиту Україні у розмірі 50 млрд дол коштом прибутків від заморожених активів РФ.
Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 млрд дол у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти кредиту будуть розподілені кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні, — зазначається у заяві представників G7.
Угоду ухвалили після того, як США та партнери розв'язали проблемні питання, пов’язані зі структурою такого кредиту та гарантіями щодо його погашення.
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