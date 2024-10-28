Японія надасть Україні понад 3 млрд дол у межах кредиту G7
Категорія
Економіка
Дата публікації

Японія надасть Україні понад 3 млрд дол у межах кредиту G7

Японія
Джерело:  Nikkei Asia

Японія виділить Україні понад 3 млрд дол у межах кредиту держав "Великої сімки" для України обсягом 50 млрд дол, який погашатиметься з заморожених активів Центробанку РФ.

Головні тези:

  • Японія надасть Україні понад 3 млрд дол у межах кредиту держав “Великої сімки” для України.
  • Україна отримає кредит від Японії через фонд Світового банку для підтримки бюджету, військових та відновлювальних програм.
  • Кредит погашатиметься з доходів від заморожених активів Росії, що дозволить Україні отримати необхідні фінансові ресурси.

Україна отримає 3 млрд дол кредиту від Японії

Україна отримає від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку 471,9 млрд єн (3,09 млрд дол) із загальної суми в 50 млрд дол кредиту від G7.

Японія зробить свій внесок, контролюючи при цьому використання цих коштів, щоб уникнути використання коштів у військових цілях, — йдеться у повідомленні.

Кредит погашатиметься коштом доходів від заморожених активів Росії.

Що відомо про узгодження G7 кредиту Україні на 50 млрд дол

Країни-партнери по G7 26 жовтня остаточно затвердили оформлення кредиту Україні у розмірі 50 млрд дол коштом прибутків від заморожених активів РФ. 

Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 млрд дол у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти кредиту будуть розподілені кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні, — зазначається у заяві представників G7.

Угоду ухвалили після того, як США та партнери розв'язали проблемні питання, пов’язані зі структурою такого кредиту та гарантіями щодо його погашення.

Відповідно до досягнутої домовленості, Україна отримає 20 млрд дол кредитних коштів від США. Країни ЄС мають виділити Україні ще 35 млрд євро.

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