У Білому домі назвали терміни передачі Україні всіх залишків військової допомоги
Категорія
Економіка
Дата публікації

У Білому домі назвали терміни передачі Україні всіх залишків військової допомоги

Джейк Салліван
Джерело:  CBS News

За словами радника чинного президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, до початку другого президентського терміну республіканця Дональда Трампа Україна отримає увесь залишковий обсяг військової допомоги від Вашингтону. 

Головні тези:

  • План передачі Україні всієї залишкової військової допомоги від США розглядається у Білому домі.
  • Президент Байден зобов'язався надіслати в Україну весь обсяг ресурсів та допомоги до 20 січня.
  • У США планують підтримати Україну як ключового союзника незалежно від політичних змін у країні.
  • Ставлення Вашингтона до конфлікту в Україні залишається незмінним та передбачає активну допомогу українській армії.
  • Сполучені Штати та їх союзники продовжать постачати Україні засоби захисту для стримування російської агресії.

У Байдена хочуть передати Україні всю військову допомогу до повернення Трампа у Білий дім

Президент Байден чітко дав зрозуміти, коли президент Зеленський був тут, у Вашингтоні, кілька місяців тому, що ми витратимо всі ресурси, які були надані нам Конгресом, вчасно та в повному обсязі. Це означає, що до 20 січня ми надішлемо Україні весь обсяг ресурсів і допомоги, які Конгрес санкціонував, — зазначив Салліван.

За його словами, чинний президент Джо Байден має ще більше двох місяців аби переконати Конгрес та представників нової адміністрації Трампа, що відмова від допомоги України призведе до великої нестабільності у Європі.

США планують передати Україні всю залишкову військову допомогу до повернення Трампа у Білий дім
Джейк Салліван

Президент Байден доводитиме, що нам потрібні постійні ресурси для України після закінчення його терміну, тому що загроза Україні залишиться незалежно від того, що саме станеться на полі бою або за столом переговорів, і Сполучені Штати не повинні відмовлятися від своїх зобов'язань ні перед Україною ні перед 50 країнами, які ми об'єднали на захист України як у Європі, так і в Азії, — наголошує Салліван.

Чи змінять США ставлення до України після приходу Трампа

Радник Байдена з нацбезпеки підкреслив, що підхід Вашингтона до розв’язаної Росією злочинної війни проти України залишається незмінним протягом останніх двох з половиною років і полягає у допомозі Києву з забезпеченням сильної позиції на полі бою.

І Україна має вирішити заради власного суверенітету та територіальної цілісності, коли і як вона сяде за стіл переговорів. Це мають зробити Сполучені Штати та коаліція країн, яку ми створили, щоб продовжувати постачати в Україну засоби захисту від жорстокої російської агресії, — додав Салліван.

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