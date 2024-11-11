За словами радника чинного президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, до початку другого президентського терміну республіканця Дональда Трампа Україна отримає увесь залишковий обсяг військової допомоги від Вашингтону.
Головні тези:
- План передачі Україні всієї залишкової військової допомоги від США розглядається у Білому домі.
- Президент Байден зобов'язався надіслати в Україну весь обсяг ресурсів та допомоги до 20 січня.
- У США планують підтримати Україну як ключового союзника незалежно від політичних змін у країні.
- Ставлення Вашингтона до конфлікту в Україні залишається незмінним та передбачає активну допомогу українській армії.
- Сполучені Штати та їх союзники продовжать постачати Україні засоби захисту для стримування російської агресії.
У Байдена хочуть передати Україні всю військову допомогу до повернення Трампа у Білий дім
За його словами, чинний президент Джо Байден має ще більше двох місяців аби переконати Конгрес та представників нової адміністрації Трампа, що відмова від допомоги України призведе до великої нестабільності у Європі.
Чи змінять США ставлення до України після приходу Трампа
Радник Байдена з нацбезпеки підкреслив, що підхід Вашингтона до розв’язаної Росією злочинної війни проти України залишається незмінним протягом останніх двох з половиною років і полягає у допомозі Києву з забезпеченням сильної позиції на полі бою.
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