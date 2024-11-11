У Байдена хочуть передати Україні всю військову допомогу до повернення Трампа у Білий дім

Президент Байден чітко дав зрозуміти, коли президент Зеленський був тут, у Вашингтоні, кілька місяців тому, що ми витратимо всі ресурси, які були надані нам Конгресом, вчасно та в повному обсязі. Це означає, що до 20 січня ми надішлемо Україні весь обсяг ресурсів і допомоги, які Конгрес санкціонував, — зазначив Салліван. Поширити

За його словами, чинний президент Джо Байден має ще більше двох місяців аби переконати Конгрес та представників нової адміністрації Трампа, що відмова від допомоги України призведе до великої нестабільності у Європі.

Джейк Салліван

Президент Байден доводитиме, що нам потрібні постійні ресурси для України після закінчення його терміну, тому що загроза Україні залишиться незалежно від того, що саме станеться на полі бою або за столом переговорів, і Сполучені Штати не повинні відмовлятися від своїх зобов'язань ні перед Україною ні перед 50 країнами, які ми об'єднали на захист України як у Європі, так і в Азії, — наголошує Салліван. Поширити

Чи змінять США ставлення до України після приходу Трампа

Радник Байдена з нацбезпеки підкреслив, що підхід Вашингтона до розв’язаної Росією злочинної війни проти України залишається незмінним протягом останніх двох з половиною років і полягає у допомозі Києву з забезпеченням сильної позиції на полі бою.