У Байдена хотят передать Украине всю военную помощь к возвращению Трампа в Белый дом

Президент Байден четко дал понять, когда президент Зеленский был здесь, в Вашингтоне, несколько месяцев назад, что мы потратим все ресурсы, предоставленные нам Конгрессом, вовремя и в полном объеме. Это значит, что до 20 января мы направим Украине весь объем санкционированных Конгрессом ресурсов и помощи, — отметил Салливан. Поделиться

По его словам, у действующего президента Джо Байдена еще больше двух месяцев, чтобы убедить Конгресс и представителей новой администрации Трампа, что отказ от помощи Украины приведет к большой нестабильности в Европе.

Джейк Салливан

Президент Байден будет доказывать, что нам нужны постоянные ресурсы для Украины по истечении его срока, потому что угроза Украине останется независимо от того, что именно произойдет на поле боя или за столом переговоров, и Соединенные Штаты не должны отказываться от своих обязательств ни перед Украиной. нет перед 50 странами, которые мы объединили в защиту Украины как в Европе, так и в Азии, — отмечает Салливан. Поделиться

Изменят ли США отношение к Украине после прихода Трампа

Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что подход Вашингтона к развязанной Россией преступной войне против Украины остается неизменным за последние два с половиной года и заключается в помощи Киеву с обеспечением сильной позиции на поле боя.