По словам советника действующего президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, к началу второго президентского срока республиканца Дональда Трампа Украина получит весь остаточный объем военной помощи от Вашингтона.
Главные тезисы
- Сроки передачи Украине всей остаточной военной помощи от США рассматриваются в Белом доме по указанию президента Байдена.
- США обязались поддерживать Украину как ключевого союзника, предоставляя активную помощь украинской армии в контексте конфликта с Россией.
- Планируется передача всей остаточной военной помощи до возвращения Трампа в Белый дом, а администрация Байдена старается убедить конгресс в необходимости постоянной поддержки Украины.
- Соединенные Штаты уверены, что отказ от помощи Украине приведет к нестабильности в Европе, поэтому продолжат поставлять средства защиты для обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.
- Подход Вашингтона к конфликту России с Украиной остается посильным и гуманным, с активной поддержкой украинской армии и участием коалиции стран в поставках средств защиты от российской агрессии.
У Байдена хотят передать Украине всю военную помощь к возвращению Трампа в Белый дом
По его словам, у действующего президента Джо Байдена еще больше двух месяцев, чтобы убедить Конгресс и представителей новой администрации Трампа, что отказ от помощи Украины приведет к большой нестабильности в Европе.
Изменят ли США отношение к Украине после прихода Трампа
Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что подход Вашингтона к развязанной Россией преступной войне против Украины остается неизменным за последние два с половиной года и заключается в помощи Киеву с обеспечением сильной позиции на поле боя.
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