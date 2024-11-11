В Белом доме назвали сроки передачи Украине всех остатков военной помощи
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Экономика
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В Белом доме назвали сроки передачи Украине всех остатков военной помощи

Джейк Салливан
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Источник:  CBS News

По словам советника действующего президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, к началу второго президентского срока республиканца Дональда Трампа Украина получит весь остаточный объем военной помощи от Вашингтона.

Главные тезисы

  • Сроки передачи Украине всей остаточной военной помощи от США рассматриваются в Белом доме по указанию президента Байдена.
  • США обязались поддерживать Украину как ключевого союзника, предоставляя активную помощь украинской армии в контексте конфликта с Россией.
  • Планируется передача всей остаточной военной помощи до возвращения Трампа в Белый дом, а администрация Байдена старается убедить конгресс в необходимости постоянной поддержки Украины.
  • Соединенные Штаты уверены, что отказ от помощи Украине приведет к нестабильности в Европе, поэтому продолжат поставлять средства защиты для обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны.
  • Подход Вашингтона к конфликту России с Украиной остается посильным и гуманным, с активной поддержкой украинской армии и участием коалиции стран в поставках средств защиты от российской агрессии.

У Байдена хотят передать Украине всю военную помощь к возвращению Трампа в Белый дом

Президент Байден четко дал понять, когда президент Зеленский был здесь, в Вашингтоне, несколько месяцев назад, что мы потратим все ресурсы, предоставленные нам Конгрессом, вовремя и в полном объеме. Это значит, что до 20 января мы направим Украине весь объем санкционированных Конгрессом ресурсов и помощи, — отметил Салливан.

По его словам, у действующего президента Джо Байдена еще больше двух месяцев, чтобы убедить Конгресс и представителей новой администрации Трампа, что отказ от помощи Украины приведет к большой нестабильности в Европе.

США планируют передать Украине всю остаточную военную помощь к возвращению Трампа в Белый дом
Джейк Салливан

Президент Байден будет доказывать, что нам нужны постоянные ресурсы для Украины по истечении его срока, потому что угроза Украине останется независимо от того, что именно произойдет на поле боя или за столом переговоров, и Соединенные Штаты не должны отказываться от своих обязательств ни перед Украиной. нет перед 50 странами, которые мы объединили в защиту Украины как в Европе, так и в Азии, — отмечает Салливан.

Изменят ли США отношение к Украине после прихода Трампа

Советник Байдена по нацбезопасности подчеркнул, что подход Вашингтона к развязанной Россией преступной войне против Украины остается неизменным за последние два с половиной года и заключается в помощи Киеву с обеспечением сильной позиции на поле боя.

И Украина должна решить ради суверенитета и территориальной целостности, когда и как она сядет за стол переговоров. Это должны сделать Соединенные Штаты и коалиция стран, которые мы создали, чтобы продолжать поставлять в Украину средства защиты от жестокой российской агрессии, — добавил Салливан.

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