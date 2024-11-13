"Бавовна" у Росії. Українські воїни вдарили по складу ПММ

Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій України у взаємодії з іншими підрозділами завдали удару по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнєфтєснаб", що знаходиться у Бєлгородської області РФ.

Що відомо про нову “бавовну” в Росії

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, нова успішна операція українських сил відбулася ніч на 12 листопада.

Варто зазначити, що склад пально-мастильних матеріалів “Осколнєфтєснаб” знаходиться що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області РФ.

Результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією на території об'єкта виникла пожежа, — йдеться в офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ. Поширити

Що важливо розуміти, ураження подібних ворожих об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал.

Далі буде… Слава Україні! Поширити

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 12-13 листопада

Протягом минулої доби загалом відбулося 162 бойових зіткнення між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Армія РФ завдала по позиціях Сил оборони України та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 151 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив 5168 обстрілів, з них 110 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Уди, Вільча, Липці, Амбарне, Лозова, Загризове Харківської області; Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Дружківка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Сіверськ, Свято-Покровське, Червоне, Торецьк, Петрівка, Мирноград, Курахове, Дальнє, Андріївка, Роздольне, Велика Новосілка Донецької області; Запоріжжя, Степногірськ та Кам’янське Запорізької області. Поширити

Також вказано, що 12 листопада ракетні війська та артилерія українських воїнів уразили 13 районів зосередження озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, чотири артилерійські засоби та два інших важливих об’єкти російських загарбників.