Ліквідацію російського генерала-лейтенанта Кириллова провела СБУ — джерела

Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова став результатом спеціальної операції СБУ.
Головні тези:
- СБУ провела спеціальну операцію з ліквідації російського генерала Ігоря Кириллова у Москві.
- Вибух, що спричинив смерть генерала, став результатом підриву поблизу житлового будинку на Рязанському проспекті.
- Кириллов був відомий як військовий злочинець, який видавав накази щодо застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових.
- Розслідування показало, що вбивство генерала викликало обурення у правоохоронній системі через недостатню безпеку на місці події.
СБУ ліквідувала у Москві російського генерала Ігоря Кирилова
Як повідомили джерела в спецслужбах, вибухівка, закладена в самокат, спрацювала, коли Кириллов разом із помічником заходили в під’їзд житлового будинку на Рязанському проспекті в Москві.
За попередньою інформацією, обидва загинули.
Що відомо про ліквідацію російського генерала
Як повідомляють росЗМІ, вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд.
Внаслідок підриву, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його водій (за іншою версією — помічник).
За попередньою інформацією, за кілька годин до інциденту невідомий припаркував біля під'їзду будинку самокат, до ручки якого, судячи з усього, було примотано саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Напередодні СБУ оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. У повідомленні йдеться саме про генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-