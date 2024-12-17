Ліквідацію російського генерала-лейтенанта Кириллова провела СБУ — джерела

СБУ ліквідувала у Москві російського генерала Ігоря Кирилова

Як повідомили джерела в спецслужбах, вибухівка, закладена в самокат, спрацювала, коли Кириллов разом із помічником заходили в під’їзд житлового будинку на Рязанському проспекті в Москві.

За попередньою інформацією, обидва загинули.

Кіріллов був військовим злочинцем і абсолютно легітимною ціллю, адже саме він віддавав накази щодо застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових". Поширити

Що відомо про ліквідацію російського генерала

Як повідомляють росЗМІ, вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд.

Внаслідок підриву, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його водій (за іншою версією — помічник).

За попередньою інформацією, за кілька годин до інциденту невідомий припаркував біля під'їзду будинку самокат, до ручки якого, судячи з усього, було примотано саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Слідчі, які займаються цією справою, обурені діями поліцейських і співробітників інших оперативних служб, які опинилися на місці вибуху першими. Місце біля під'їзду тривалий час було не обгороджено, навколо ходили перехожі та мешканці ЖК "Середа", самокат, де, імовірно, було заховано бомбу, лежав на видноті, і його фотографували всі, хто хотів. Поширити