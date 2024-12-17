Ліквідацію російського генерала-лейтенанта Кириллова провела СБУ — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

Ліквідацію російського генерала-лейтенанта Кириллова провела СБУ — джерела

Ліквідацію російського генерала-лейтенанта Кириллова провела СБУ — джерела
Джерело:  Українська правда

Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова став результатом спеціальної операції СБУ.

Головні тези:

  • СБУ провела спеціальну операцію з ліквідації російського генерала Ігоря Кириллова у Москві.
  • Вибух, що спричинив смерть генерала, став результатом підриву поблизу житлового будинку на Рязанському проспекті.
  • Кириллов був відомий як військовий злочинець, який видавав накази щодо застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових.
  • Розслідування показало, що вбивство генерала викликало обурення у правоохоронній системі через недостатню безпеку на місці події.

СБУ ліквідувала у Москві російського генерала Ігоря Кирилова

Як повідомили джерела в спецслужбах, вибухівка, закладена в самокат, спрацювала, коли Кириллов разом із помічником заходили в під’їзд житлового будинку на Рязанському проспекті в Москві.

За попередньою інформацією, обидва загинули.

Кіріллов був військовим злочинцем і абсолютно легітимною ціллю, адже саме він віддавав накази щодо застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових".

Що відомо про ліквідацію російського генерала

Як повідомляють росЗМІ, вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд.  

Внаслідок підриву, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його водій (за іншою версією — помічник). 

За попередньою інформацією, за кілька годин до інциденту невідомий припаркував біля під'їзду будинку самокат, до ручки якого, судячи з усього, було примотано саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Слідчі, які займаються цією справою, обурені діями поліцейських і співробітників інших оперативних служб, які опинилися на місці вибуху першими. Місце біля під'їзду тривалий час було не обгороджено, навколо ходили перехожі та мешканці ЖК "Середа", самокат, де, імовірно, було заховано бомбу, лежав на видноті, і його фотографували всі, хто хотів.

Напередодні СБУ оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. У повідомленні йдеться саме про генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

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