Ликвидацию российского генерала-лейтенанта Кириллова провела СБУ — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Ликвидацию российского генерала-лейтенанта Кириллова провела СБУ — источники

Ликвидацию российского генерала-лейтенанта Кириллова провела СБУ — источники
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Источник:  Украинская правда

Подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стал результатом специальной операции СБУ.

Главные тезисы

  • СБУ провела специальную операцию по ликвидации российского генерала Игоря Кириллова в Москве.
  • Взрыв, повлекший смерть генерала, стал результатом подрыва вблизи жилого дома на Рязанском проспекте.
  • Кириллов был известен как военный преступник, который издавал приказы по применению запрещенного химического оружия против украинских военных.
  • Расследование показало, что убийство генерала вызвало возмущение в правоохранительной системе из-за недостаточной безопасности на месте происшествия.

СБУ ликвидировала в Москве российского генерала Игоря Кириллова

Как сообщили источники в спецслужбах, взрывчатка, заложенная в самокат, сработала, когда Кирилл вместе с помощником заходили в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

По предварительной информации, оба погибли.

Кириллов был военным преступником и абсолютно легитимной целью, ведь именно он отдавал приказы по применению запрещенного химического оружия против украинских военных".

Что известно о ликвидации российского генерала

Как сообщают росСМИ, взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд.

В результате подрыва умерли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (по другой версии — помощник).

По предварительной информации, за несколько часов до инцидента неизвестный припарковал у подъезда дома самокат, к ручке которого, судя по всему, было примотано самодельное взрывное устройство (СИН).

Следователи, занимающиеся этим делом, возмущены действиями полицейских и сотрудников других оперативных служб, оказавшихся на месте взрыва первыми. Место у подъезда долгое время было не огорожено, вокруг ходили прохожие и жители ЖК "Среда", самокат, где, вероятно, была спрятана бомба, лежал на виду, и его фотографировали все, кто хотел.

Накануне СБУ объявила подозрение российскому генералу, приказавшему применять химическое оружие против Сил обороны Украины. В сообщении говорится именно о генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.

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