Ликвидацию российского генерала-лейтенанта Кириллова провела СБУ — источники

СБУ ликвидировала в Москве российского генерала Игоря Кириллова

Как сообщили источники в спецслужбах, взрывчатка, заложенная в самокат, сработала, когда Кирилл вместе с помощником заходили в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

По предварительной информации, оба погибли.

Кириллов был военным преступником и абсолютно легитимной целью, ведь именно он отдавал приказы по применению запрещенного химического оружия против украинских военных". Поделиться

Что известно о ликвидации российского генерала

Как сообщают росСМИ, взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд.

В результате подрыва умерли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (по другой версии — помощник).

По предварительной информации, за несколько часов до инцидента неизвестный припарковал у подъезда дома самокат, к ручке которого, судя по всему, было примотано самодельное взрывное устройство (СИН).

Следователи, занимающиеся этим делом, возмущены действиями полицейских и сотрудников других оперативных служб, оказавшихся на месте взрыва первыми. Место у подъезда долгое время было не огорожено, вокруг ходили прохожие и жители ЖК "Среда", самокат, где, вероятно, была спрятана бомба, лежал на виду, и его фотографировали все, кто хотел. Поделиться