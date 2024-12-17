Ликвидацию российского генерала-лейтенанта Кириллова провела СБУ — источники

Подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стал результатом специальной операции СБУ.
Главные тезисы
- СБУ провела специальную операцию по ликвидации российского генерала Игоря Кириллова в Москве.
- Взрыв, повлекший смерть генерала, стал результатом подрыва вблизи жилого дома на Рязанском проспекте.
- Кириллов был известен как военный преступник, который издавал приказы по применению запрещенного химического оружия против украинских военных.
- Расследование показало, что убийство генерала вызвало возмущение в правоохранительной системе из-за недостаточной безопасности на месте происшествия.
СБУ ликвидировала в Москве российского генерала Игоря Кириллова
Как сообщили источники в спецслужбах, взрывчатка, заложенная в самокат, сработала, когда Кирилл вместе с помощником заходили в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
По предварительной информации, оба погибли.
Что известно о ликвидации российского генерала
Как сообщают росСМИ, взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд.
В результате подрыва умерли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (по другой версии — помощник).
По предварительной информации, за несколько часов до инцидента неизвестный припарковал у подъезда дома самокат, к ручке которого, судя по всему, было примотано самодельное взрывное устройство (СИН).
Накануне СБУ объявила подозрение российскому генералу, приказавшему применять химическое оружие против Сил обороны Украины. В сообщении говорится именно о генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.
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