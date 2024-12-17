Ликвидация российского генерала Кириллова в Москве — появилось видео момента подрыва

Появилось видео подрыва российского генерала в Москве

Как можно увидеть из опубликованных кадров, генерал Кириллов вместе с помощником выходят из здания, рядом с которым стоит самокат со взрывным устройством.

Как только они оказываются в зоне действия — самокат взмывает в воздух и они взрываются на месте.

Что известно о ликвидации российского генерала

Как сообщают РосСМИ, взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд.

В результате подрыва скончались начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (по другой версии — помощник).

Как сообщили источники в спецслужбах, взрывчатка, заложенная в самокат, сработала, когда Кирилл вместе с помощником заходили в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

Кириллов был военным преступником и абсолютно легитимной целью, ведь именно он отдавал приказы по применению запрещенного химического оружия против украинских военных, — сообщили в СБУ. Поделиться