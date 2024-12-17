Ликвидация российского генерала Кириллова в Москве — появилось видео момента подрыва

В сети появилось видео ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова. Подрыв российского преступника явился результатом специальной операции СБУ.
Главные тезисы
- Ликвидация российского генерала Игоря Кириллова в Москве явилась результатом специальной операции СБУ.
- Видео подрыва показывает, как генерал вместе с помощником оказываются в зоне действия взрывного устройства, заложенного в самокат.
- Генерал Кириллов ответственен за использование химического оружия против украинских военных, за что он стал объектом операции ликвидации.
- Следствие показало, что под приказами Кириллова российские войска совершили более 4,8 тысяч атак с применением химических боеприпасов.
- Ликвидация генерала Кириллова является важным шагом в предотвращении действий преступного характера и защиты от применения запрещенных видов оружия.
Появилось видео подрыва российского генерала в Москве
Как можно увидеть из опубликованных кадров, генерал Кириллов вместе с помощником выходят из здания, рядом с которым стоит самокат со взрывным устройством.
Как только они оказываются в зоне действия — самокат взмывает в воздух и они взрываются на месте.
Что известно о ликвидации российского генерала
Как сообщают РосСМИ, взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд.
В результате подрыва скончались начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (по другой версии — помощник).
Как сообщили источники в спецслужбах, взрывчатка, заложенная в самокат, сработала, когда Кирилл вместе с помощником заходили в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
Следствием установлено, что с начала полномасштабного вторжения по приказу Кириллова российские войска совершили более 4,8 тысяч атак с использованием химических боеприпасов, содержащих раздражающие вещества CN и CS (так называемый "слезоточивый газ").
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-