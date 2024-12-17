Ликвидация российского генерала Кириллова в Москве — появилось видео момента подрыва
Категория
Мир
Дата публикации

Ликвидация российского генерала Кириллова в Москве — появилось видео момента подрыва

Ликвидация российского генерала Кириллова в Москве — появилось видео момента подрыва
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Источник:  online.ua

В сети появилось видео ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова. Подрыв российского преступника явился результатом специальной операции СБУ.

Главные тезисы

  • Ликвидация российского генерала Игоря Кириллова в Москве явилась результатом специальной операции СБУ.
  • Видео подрыва показывает, как генерал вместе с помощником оказываются в зоне действия взрывного устройства, заложенного в самокат.
  • Генерал Кириллов ответственен за использование химического оружия против украинских военных, за что он стал объектом операции ликвидации.
  • Следствие показало, что под приказами Кириллова российские войска совершили более 4,8 тысяч атак с применением химических боеприпасов.
  • Ликвидация генерала Кириллова является важным шагом в предотвращении действий преступного характера и защиты от применения запрещенных видов оружия.

Появилось видео подрыва российского генерала в Москве

Как можно увидеть из опубликованных кадров, генерал Кириллов вместе с помощником выходят из здания, рядом с которым стоит самокат со взрывным устройством.

Как только они оказываются в зоне действия — самокат взмывает в воздух и они взрываются на месте.

Что известно о ликвидации российского генерала

Как сообщают РосСМИ, взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд.

В результате подрыва скончались начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (по другой версии — помощник).

Как сообщили источники в спецслужбах, взрывчатка, заложенная в самокат, сработала, когда Кирилл вместе с помощником заходили в подъезд жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

Кириллов был военным преступником и абсолютно легитимной целью, ведь именно он отдавал приказы по применению запрещенного химического оружия против украинских военных, — сообщили в СБУ.

Следствием установлено, что с начала полномасштабного вторжения по приказу Кириллова российские войска совершили более 4,8 тысяч атак с использованием химических боеприпасов, содержащих раздражающие вещества CN и CS (так называемый "слезоточивый газ").

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