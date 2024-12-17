Сколько танков потеряла РФ в войне против Украины — данные разведки Британии

Британские разведчики решили проанализировать масштабные потери российской армии в военной технике с начала масштабной войны против Украины в 2022 году.
Главные тезисы
- По данным британской разведки, украинские силы уничтожили более 3,6 тысяч основных боевых танков армии РФ.
- Кроме того, российские захватчики потеряли 8 тысяч бронемашин.
- Генштаб ВСУ утверждает, что украинские силы уничтожили более 9500 танков врага.
Как потери армии РФ оценивает разведка Британии
Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что потери российской военной техники в Украине продолжают очень быстро увеличиваться.
Согласно данным ведомства, с февраля 2022 года Силы обороны Украины успели уничтожить более 3,6 тысяч основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин противника.
На этом фоне российские оккупанты были вынуждены стягивать на фронт устаревшую и плохо обслуживаемую технику советских времен со стратегических складов.
По словам британских разведчиков, снимки также указывают на значительное уменьшение количества бронетехники на танкобазах в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года.
Потери армии РФ по состоянию на 17 декабря 2024 года
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков — 9567 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 19 751 (+15) ед;
артиллерийских систем — 21159 (+8) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1025 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20406 (+34) ед;
крылатые ракеты — 2943 ед.;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 31550 (+70) ед;
специальная техника — 3650 ед.
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