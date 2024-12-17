Сколько танков потеряла РФ в войне против Украины — данные разведки Британии

Британские разведчики решили проанализировать масштабные потери российской армии в военной технике с начала масштабной войны против Украины в 2022 году.

Как потери армии РФ оценивает разведка Британии

Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что потери российской военной техники в Украине продолжают очень быстро увеличиваться.

Согласно данным ведомства, с февраля 2022 года Силы обороны Украины успели уничтожить более 3,6 тысяч основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин противника.

Фото: x.com/DefenceHQ

На этом фоне российские оккупанты были вынуждены стягивать на фронт устаревшую и плохо обслуживаемую технику советских времен со стратегических складов.

Россияне вывозят бронетехнику из хранилищ, модернизируют ее, где это возможно, и отправляют на фронт. Поделиться

По словам британских разведчиков, снимки также указывают на значительное уменьшение количества бронетехники на танкобазах в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года.

Фото: x.com/DefenceHQ

Потери армии РФ по состоянию на 17 декабря 2024 года

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

танков — 9567 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 19 751 (+15) ед;

артиллерийских систем — 21159 (+8) ед;

РСЗО — 1256 ед.;

средства ПВО — 1025 ед;

самолетов — 369 ед.;

вертолетов — 329 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 20406 (+34) ед;

крылатые ракеты — 2943 ед.;

корабли/катера — 28 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 31550 (+70) ед;

специальная техника — 3650 ед.