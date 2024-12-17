Сколько танков потеряла РФ в войне против Украины — данные разведки Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько танков потеряла РФ в войне против Украины — данные разведки Британии

Минобороны Британии
танк
Читати українською

Британские разведчики решили проанализировать масштабные потери российской армии в военной технике с начала масштабной войны против Украины в 2022 году.

Главные тезисы

  • По данным британской разведки, украинские силы уничтожили более 3,6 тысяч основных боевых танков армии РФ.
  • Кроме того, российские захватчики потеряли 8 тысяч бронемашин.
  • Генштаб ВСУ утверждает, что украинские силы уничтожили более 9500 танков врага.

Как потери армии РФ оценивает разведка Британии

Министерство обороны Великобритании обращает внимание на то, что потери российской военной техники в Украине продолжают очень быстро увеличиваться.

Согласно данным ведомства, с февраля 2022 года Силы обороны Украины успели уничтожить более 3,6 тысяч основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин противника.

Фото: x.com/DefenceHQ

На этом фоне российские оккупанты были вынуждены стягивать на фронт устаревшую и плохо обслуживаемую технику советских времен со стратегических складов.

Россияне вывозят бронетехнику из хранилищ, модернизируют ее, где это возможно, и отправляют на фронт.

По словам британских разведчиков, снимки также указывают на значительное уменьшение количества бронетехники на танкобазах в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года.

Фото: x.com/DefenceHQ

Потери армии РФ по состоянию на 17 декабря 2024 года

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1600 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

  • танков — 9567 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 751 (+15) ед;

  • артиллерийских систем — 21159 (+8) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средства ПВО — 1025 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20406 (+34) ед;

  • крылатые ракеты — 2943 ед.;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 31550 (+70) ед;

  • специальная техника — 3650 ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ за год атаковала энергетику Украины более тысячи ракет — Кислица в ООН
РФ за год атаковала энергетику Украины более тысячи ракет — Кислица в ООН
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ликвидация российского генерала Кириллова в Москве — появилось видео момента подрыва
Ликвидация российского генерала Кириллова в Москве — появилось видео момента подрыва
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский озвучил количество систем ПВО для полной защиты от атак РФ
Владимир Зеленский
Зеленский озвучил количество систем ПВО для полной защиты от атак РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?