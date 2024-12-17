Редакция авторитетного издания Le Monde пришла к выводу, что мощные санкции Запада действительно оказывают влияние на экономику страны-агрессорки РФ. Ситуация в России может существенно ухудшиться еще до начала потенциальных переговоров о завершении войны против Украины.
Главные тезисы
- Российская железная дорога сокращает инвестиции, а рынок жилой недвижимости близится к краху.
- Непроизводительные расходы на армию и полицию с сокращением доходов от нефти угрожают экономике России.
- Россия, возможно, столкнется с мощным кризисом еще до мирных переговоров с Украиной.
Экономика РФ не выдерживает санкционное давление
Ни для кого не секрет, что путинские пропагандисты старательно скрывают экономические последствия войны, к примеру, существенно занижают официальный уровень инфляции.
Несмотря на то, что публично заявлено о 8,5% годовых, фактически инфляция может быть вдвое выше. Подтверждение этим предположениям довольно простое, а именно астрономический 21% ключевой ставки Центробанка РФ.
По словам экономистов, высокий реальный уровень инфляции и слишком высокая ключевая ставка подавляют деловую активность в стране-агрессорке.
Нельзя также игнорировать тот факт, что выплаты по ранее взятым кредитам растут всякий раз, когда Центробанк поднимает ключевую ставку.
Вскоре ситуация в России может ухудшиться еще больше
Журналисты обращают внимание на то, что российская железная дорога, крупнейший работодатель страны и ключевой игрок на рынке логистики, официально объявила, что сократит инвестиции на 33% к 2025 году.
Кроме того, крайне красноречив тот факт, что происходит свертывания программы льготной ипотеки и рост процентных ставок по обычным кредитам.
Это также указывает на то, что рынок жилой недвижимости России быстро приближается к краху.
Все эти факторы приведут к “экономическому самоубийству” России. Вполне возможно, оно произойдет еще до мирных переговоров с Украиной.
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