Росія опинилася на межі "економічного самогубства" — що відбувається

Редакція авторитетного видання Le Monde дійшла висновку, потужні санкції Заходу дійсно мають вплив на економіку країни-агресорки РФ. Ситуація в Росії може суттєвого погіршитися ще до початку потенційних переговорів про завершення війни проти України.

Економіка РФ не витримує санкційний тиск

Ні для кого не секрет, що путінські пропагандисти старанно приховують економічні наслідки війни, до прикладу, суттєво занижують офіційний рівень інфляції.

Попри те, що публічно заявлено про 8,5% річних, фактично інфляція може бути вдвічі вищою. Підтвердження цим припущенням доволі просте, а саме — астрономічний 21% ключової ставки Центробанку РФ

За словами економістів, високий реальний рівень інфляції та занадто висока ключова ставка придушують ділову активність у країні-агресорці.

Підприємства більше не можуть дозволити собі користування банківськими кредитами і згортають великі інвестиційні проекти, — пише видання. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що виплати за раніше взятими кредитами зростають щоразу, коли Центробанк піднімає ключову ставку.

Незабаром ситуація в Росії може погіршитися ще більше

Журналісти звертають увагу на те, що російська залізниця, — найбільший роботодавець країни та ключовий гравець на ринку логістики — офіційно оголосила, що скоротить інвестиції на 33% до 2025 року.

Окрім того, вкрай красномовним є факт згортання програми пільгової іпотеки та зростання відсоткових ставок за звичайними кредитами.

Це також вказує на те, що ринок житлової нерухомості Росії стрімко наближається до краху.

Це все відбувається на тлі безпрецедентних видатків у непродуктивну частину економіки — на армію і поліцію. З наступного року Росія витрачатиме на них до 40% свого бюджету. При цьому доходи бюджету від нафти і газу продовжують скорочуватися, — наголошує редакція видання. Поширити

Усі ці фактори призведуть до “економічного самогубства” Росії. Цілком можливо, воно станеться ще до мирних переговорів з Україною.