Я его не пущу. Зеленский жестко поставил Орбана на место

Глава государства Владимир Зеленский дал понять, как на самом деле он относится к премьеру Венгрии Виктору Орбану, а также его безуспешным попыткам "посредничества" для завершения войны РФ против Украины.

Зеленский публично раскритиковал Орбана

Президент в очередной раз напомнил о том, что Украина — сильная страна, которая непосредственно показала это на поле боя, сдерживая годами российских захватчиков.

У кого-то другого в Европе есть такой опыт? У Орбана есть такая армия?Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что ему и его команде нужны прямые отношения с США без посредников.

Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." — не получится. Я его не пущу и таких, как он, — подчеркнул Владимир Зеленский, добавив, что речь идет именно о премьер-министре Венгрии, а не о венгерском народе, который поддерживает Украину. Поделиться

Что важно понимать, отношения между командами Зеленского и Орбана обострились после того, как на прошлой неделе венгерский лидер в очередной раз позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.

МИД Украины обратилось к властям Венгрии

Украинские дипломаты считают оторванными от действительности "миротворческие" заявления и действия команды Виктора Орбана.

На этом фоне Министерство иностранных дел призвало официальный Будапешт прекратить манипуляции по теме войны РФ против Украины.

Венгерские чиновники снова заявляют, что якобы способны остановить войну, но эти заявления не соответствуют действительности. В действительности, после венгерских "миротворческих" звонков в Москву по украинским городам и общинам летят смертоносные ракеты и дроны, — отметили в МИД. Поделиться

Украинские дипломаты обращают внимание на то, что Венгрия фактически призывает оставить Украину на растерзание России.