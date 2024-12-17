Я его не пущу. Зеленский жестко поставил Орбана на место

Глава государства Владимир Зеленский дал понять, как на самом деле он относится к премьеру Венгрии Виктору Орбану, а также его безуспешным попыткам "посредничества" для завершения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Зеленский публично раскритиковал Орбана и напомнил о силе Украины.
- Президент добавил, что не нуждается в посредниках в отношениях с США и выступил против манипуляций Будапешта.
- МИД Украины призвало Венгрию прекратить продвигать путинские интересы на международной арене.
Зеленский публично раскритиковал Орбана
Президент в очередной раз напомнил о том, что Украина — сильная страна, которая непосредственно показала это на поле боя, сдерживая годами российских захватчиков.
Глава государства обратил внимание на то, что ему и его команде нужны прямые отношения с США без посредников.
Что важно понимать, отношения между командами Зеленского и Орбана обострились после того, как на прошлой неделе венгерский лидер в очередной раз позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.
МИД Украины обратилось к властям Венгрии
Украинские дипломаты считают оторванными от действительности "миротворческие" заявления и действия команды Виктора Орбана.
На этом фоне Министерство иностранных дел призвало официальный Будапешт прекратить манипуляции по теме войны РФ против Украины.
Украинские дипломаты обращают внимание на то, что Венгрия фактически призывает оставить Украину на растерзание России.
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