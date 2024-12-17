Я його не пущу. Зеленський жорстко поставив Орбана на місце

Глава держави Володимир Зеленський дав зрозуміти, як він насправді ставиться до премʼєра Угорщини Віктора Орбана, а також його безуспішних спроб "посередництва" для завершення війни РФ проти України.

Зеленський публічно розкритикував Орбана

Президент вкотре нагадав про те, що Україна — сильна країна, яка безпосередньо показала це на полі бою, роками стримуючи російських загарбників.

У когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що йому та його команді потрібні прямі відносини зі США без посередників.

Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, "якось там, десь там..." — не вийде. Я його не пущу і таких, як він, — наголосив Володимир Зеленський, додавши, що мовиться саме про прем'єр-міністра Угорщини, а не про угорський народ, який підтримує Україну. Поширити

Що важливо розуміти, відносини між командами Зеленського та Орбана загострилися після того, як минулого тижня угорський лідер вкотре зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.

МЗС України звернулося до влади Угорщини

Українські дипломати вважають відірваними від дійсності "миротворчі" заяви та дії команди Віктора Орбана.

На цьому тлі Міністерство закордонних справ закликало офіційний Будапешт припинити маніпуляції на темі війни РФ проти України.

Угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. В дійсності після угорських "миротворчих" дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять смертоносні ракети та дрони, — зазначили в МЗС. Поширити

Українські дипломати звертають увагу на те, що Угорщина фактично закликає залишити Україну на поталу Росії.