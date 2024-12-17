Я його не пущу. Зеленський жорстко поставив Орбана на місце

Глава держави Володимир Зеленський дав зрозуміти, як він насправді ставиться до премʼєра Угорщини Віктора Орбана, а також його безуспішних спроб "посередництва" для завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Зеленський публічно розкритикував Орбана та нагадав про силу України.
- Президент додав що не потребує посередників у відносинах зі США та виступив проти маніпуляцій Будапешта.
- МЗС України закликало Угорщину припинити просувати путінські інтереси на міжнародній арені.
Зеленський публічно розкритикував Орбана
Президент вкотре нагадав про те, що Україна — сильна країна, яка безпосередньо показала це на полі бою, роками стримуючи російських загарбників.
Глава держави звернув увагу на те, що йому та його команді потрібні прямі відносини зі США без посередників.
Що важливо розуміти, відносини між командами Зеленського та Орбана загострилися після того, як минулого тижня угорський лідер вкотре зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
МЗС України звернулося до влади Угорщини
Українські дипломати вважають відірваними від дійсності "миротворчі" заяви та дії команди Віктора Орбана.
На цьому тлі Міністерство закордонних справ закликало офіційний Будапешт припинити маніпуляції на темі війни РФ проти України.
Українські дипломати звертають увагу на те, що Угорщина фактично закликає залишити Україну на поталу Росії.
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