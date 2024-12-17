Росіяни значно посилили тиск. Де на фронті відбувається загострення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський детально розповів, як розвиваються події на фронті, зокрема і в Курській області, частина якої знаходиться під контролем Сил оборони України.
Головні тези:
- Російські окупанти посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.
- Українські захисники стійко тримають визначені рубежі та нейтралізують ворожі сили.
- Армія РФ активно залучає підрозділи з КНДР у бойових діях, але вони зазнають значних втрат.
Сирський описав ситуацію на фронті
З заявою з цього приводу генерал виступив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
За словами головкома, наразі українські захисники ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 кілометрів.
Вкрай складною залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.
За словами головкома, армія РФ вкрай активно залучає підрозділи з КНДР у бойових діях.
Що важливо розуміти, північнокорейські загарбники вже зазнали великих втрат.
Олександр Сирський наголошує, що Сили оборони України стійко тримають визначені рубежі, знищують особовий склад і техніку ворога.
Що кажуть у Генштабі ЗСУ
Протягом 17 грудня кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 88.
Українські захисник вживають заходів для недопущення просування російських загарбників вглиб території країни.
Триває операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали 3 удари п’ятьма КАБ. Українські воїни за сьогодні відбили 29 ворожих атак, до цього часу тривають чотири боєзіткнення.
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