Немедленно прекратите. Туск вступился за Украину на международной арене
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Политика
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Немедленно прекратите. Туск вступился за Украину на международной арене

Туск
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Источник:  PAP

Польский премьер Дональд Туск призвал мир поддержать Украину для возвращения справедливого мира и прекратить спекулировать о ее "возможном поражении".

Главные тезисы

  • Дональд Туск призывает мир поддержать Украину, а не прибегать к сомнительным прогнозам.
  • Политик напомнил, что Украина много лет успешно сдерживает агрессию РФ, а значит, может победить.

Туск просит мир не забывать об Украине

С заявлением на этот счет польский политик выступил во время официального визита во Львов.

По его словам, в будущем союзников Киева ожидает "большая игра за будущее Украины", Польши и Европы".

На этом фоне Дональд Туск решил "от сердца" обратиться к лидерам западного мира.

Мы все, без исключения, должны поддержать Украину в это время больше, чем когда-либо раньше, ради мира, которого мы все ждем — никто не хочет мира больше, чем Украина, мы это знаем; и в ЕС никто не хочет мира больше, чем Польша, по схожим причинам.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

По его убеждению, такой мир будет возможен тогда, когда он будет справедлив, а справедлив он будет тогда, когда весь западный мир сосредоточит свои усилия на этом.

Немедленно прекратите спекулировать из любой столицы мира о возможном поражении Украины, это не имеет ничего общего с фактами, подчеркнул Дональд Туск.

Он также обратил внимание на то, что Украина успешно сдерживает российскую агрессию, "вопреки некоторым негодяям".

Туск анонсировал важные события касательно Украины

Недавно премьер-министр заявил, что на время председательства его страны в Совете ЕС могут прийтись знаковые события для Украины.

Как утверждает Дональд Туск, полугодовое председательство Польши в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2025 года, будет особенным, поскольку "приходится на особое время".

Наши приоритеты не рутинны. Мы ждем, возможно, знаковых событий относительно войны и мира к востоку от нашей границы… То, что нас ждет — и это задача польского председательства — это глубокая корректировка некоторых европейских приоритетов. Некоторые из них уже медленно созревают для этого.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет также моментом, когда "мы должны будем громко сказать Европе", что "пришло время для полного пробуждения".

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