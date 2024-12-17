Немедленно прекратите. Туск вступился за Украину на международной арене

Польский премьер Дональд Туск призвал мир поддержать Украину для возвращения справедливого мира и прекратить спекулировать о ее "возможном поражении".
Главные тезисы
- Дональд Туск призывает мир поддержать Украину, а не прибегать к сомнительным прогнозам.
- Политик напомнил, что Украина много лет успешно сдерживает агрессию РФ, а значит, может победить.
Туск просит мир не забывать об Украине
С заявлением на этот счет польский политик выступил во время официального визита во Львов.
По его словам, в будущем союзников Киева ожидает "большая игра за будущее Украины", Польши и Европы".
На этом фоне Дональд Туск решил "от сердца" обратиться к лидерам западного мира.
По его убеждению, такой мир будет возможен тогда, когда он будет справедлив, а справедлив он будет тогда, когда весь западный мир сосредоточит свои усилия на этом.
Он также обратил внимание на то, что Украина успешно сдерживает российскую агрессию, "вопреки некоторым негодяям".
Туск анонсировал важные события касательно Украины
Недавно премьер-министр заявил, что на время председательства его страны в Совете ЕС могут прийтись знаковые события для Украины.
Как утверждает Дональд Туск, полугодовое председательство Польши в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2025 года, будет особенным, поскольку "приходится на особое время".
Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет также моментом, когда "мы должны будем громко сказать Европе", что "пришло время для полного пробуждения".
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