Негайно припиніть. Туск заступився за Україну на міжнародній арені

Польський премʼєр Дональд Туск закликав світ підтримати Україну для повернення справедливого миру й припинити спекулювати про її "можливу поразку".

Туск просить світ не забувати про Україну

З заявою з цього приводу польський політик виступив під час офіційного візиту до Львова.

За його словами, у майбутньому на союзників Києва очікує “велика гра за майбутнє України", Польщі та Європи".

На цьому тлі Дональд Туск вирішив "від серця" звернутися до лідерів західного світу.

Ми всі, без винятку, повинні підтримати Україну в цей час більше, ніж будь-коли раніше, заради миру, якого ми всі чекаємо — ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, ми це знаємо; і в ЄС ніхто не хоче миру більше, ніж Польща, зі схожих причин. Дональд Туск Премʼєр-міністр Польщі

На його переконання, такий мир буде можливий тоді, коли він буде справедливим, а справедливим він буде тоді, коли весь західний світ зосередить свої зусилля на цьому.

Негайно припиніть спекулювати з будь-якої столиці світу про можливу поразку України, це не має нічого спільного з фактами, — підкреслив Дональд Туск. Поширити

Він також звернув увагу на те, що Україна успішно стримує російську агресію, "всупереч деяким негідникам".

Туск анонсував важливі події щодо України

Нещодавно прем’єр-міністр заявив, що на час головування його країни в Раді ЄС можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Як стверджує Дональд Туск, піврічне головування Польщі у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2025 року, буде особливим, оскільки "припадає на особливий час".

Наші пріоритети не є рутинними. Ми чекаємо, можливо, знакових подій щодо війни і миру на схід від нашого кордону…Те, що нас чекає — і це завдання польського головування — це глибоке коригування деяких європейських пріоритетів. Деякі з них вже повільно дозрівають для цього. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Він також наголосив, що найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження".