Негайно припиніть. Туск заступився за Україну на міжнародній арені

Польський премʼєр Дональд Туск закликав світ підтримати Україну для повернення справедливого миру й припинити спекулювати про її "можливу поразку".
Головні тези:
- Дональд Туск закликає світ підтримати Україну, а не вдаватися до сумнівних прогнозів.
- Політик нагадав, що Україна багато років успішно стримує агресію РФ, а це значить, що може перемогти.
Туск просить світ не забувати про Україну
З заявою з цього приводу польський політик виступив під час офіційного візиту до Львова.
За його словами, у майбутньому на союзників Києва очікує “велика гра за майбутнє України", Польщі та Європи".
На цьому тлі Дональд Туск вирішив "від серця" звернутися до лідерів західного світу.
На його переконання, такий мир буде можливий тоді, коли він буде справедливим, а справедливим він буде тоді, коли весь західний світ зосередить свої зусилля на цьому.
Він також звернув увагу на те, що Україна успішно стримує російську агресію, "всупереч деяким негідникам".
Туск анонсував важливі події щодо України
Нещодавно прем’єр-міністр заявив, що на час головування його країни в Раді ЄС можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.
Як стверджує Дональд Туск, піврічне головування Польщі у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2025 року, буде особливим, оскільки "припадає на особливий час".
Він також наголосив, що найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження".
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