Тотальна конфіскація активів РФ — хто виступає проти

Як вдалося дізнатися журналістам, наразі офіційний Брюссель активно оцінює правові та фінансові ризики конфіскації заморожених активів Центрального банку Росії для їх використання на підтримку України.

В ЄС тривають активні дискусії

Європейська влада наразі аналізує, чи знадобляться судові рішення як правова основа для вилучення заморожених активів, чи достатньо буде проведення розрахунків завданих збитків.

Активні обговорення почалися на тлі побоювань, що новий президент США може скоротити або повністю припинити допомогу Україні.

Окремі члени блоку роблять все можливе, щоб відновити обговорення більш повного використання заморожених російських активів.

Попри це, кілька держав-членів, зокрема Німеччина, Бельгія та Люксембург, залишаються дуже стривоженими ідеєю конфіскації та поки виступають проти її реалізації.

Як працює механізм підтримки України коштом активів РФ

Як уже згадувалося раніше, офіційний Брюссель та країни "Групи семи" (G7) використовують прибутки, отримані з близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, для надання допомоги Україні.

Партнери Києва розробили механізм, за яким ці прибутки підкріплюють пакет кредитів у розмірі 50 мільярдів євро (52,5 мільярда доларів) для України.

Що важливо розуміти, рішення про конфіскацію цих грошей і передачу їх Україні стане суттєвим відхиленням від поточного підходу.