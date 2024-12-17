Путін отримає "пряника". Як Трамп намагатиметься зупинити Росію

Як вважає німецький аналітик Уве Форкеттер, майбутній президент США дійсно зробить все можливе, щоб зупинити війну Росії проти України, однак його методи можуть не сподобатися ні Києву, ні Москві.
Головні тези:
- Ймовірно, Трамп не захоче роками надавати військову та фінансову підтримку Україні.
- Попри це, очікується “фундаментальний зсув” в американській політиці щодо України після повернення Трампа у Білий дім.
Чого очікувати від Трампа
Експерт озвучив прогноз, що новий очільник Білого дому не готовий роками надавати військову та фінансову підтримку Україні, як це робив й продовжує робити Джо Байден.
На переконання аналітика, на завершення війни за 24 години точно розраховувати не варто.
Попри це, одразу після повернення Дональда Трампа у Білий дім відбудеться "фундаментальний зсув" в американській політиці щодо України.
На які кроки може наважитися новий президент США
Уве Форкеттер озвучив припущення, що воєнна поразка Путіна не є пріоритетом для Трампа.
Ба більше, як відомо, майбутній президент неодноразово давав зрозуміти, що відновлення законних кордонів України є зрозумілим бажанням, але недосяжним.
На думку Форкеттер, насамперед Трамп спробує домогтися режиму припинення вогню.
Цілком ймовірно, постачення зброї в Україну триватимуть, але за умови, що Київ піде на мирні переговори.
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