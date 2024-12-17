Путін отримає "пряника". Як Трамп намагатиметься зупинити Росію
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін отримає "пряника". Як Трамп намагатиметься зупинити Росію

Трамп
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Джерело:  t-online

Як вважає німецький аналітик Уве Форкеттер, майбутній президент США дійсно зробить все можливе, щоб зупинити війну Росії проти України, однак його методи можуть не сподобатися ні Києву, ні Москві.

Головні тези:

  • Ймовірно, Трамп не захоче роками надавати військову та фінансову підтримку Україні.
  • Попри це, очікується “фундаментальний зсув” в американській політиці щодо України після повернення Трампа у Білий дім.

Чого очікувати від Трампа

Експерт озвучив прогноз, що новий очільник Білого дому не готовий роками надавати військову та фінансову підтримку Україні, як це робив й продовжує робити Джо Байден.

Він сам досить часто виключав це. Трамп не бачить серйозної шкоди для американських інтересів ані на Донбасі, ані в Криму, — наголосив Уве Форкеттер.

На переконання аналітика, на завершення війни за 24 години точно розраховувати не варто.

Попри це, одразу після повернення Дональда Трампа у Білий дім відбудеться "фундаментальний зсув" в американській політиці щодо України.

На які кроки може наважитися новий президент США

Уве Форкеттер озвучив припущення, що воєнна поразка Путіна не є пріоритетом для Трампа.

Ба більше, як відомо, майбутній президент неодноразово давав зрозуміти, що відновлення законних кордонів України є зрозумілим бажанням, але недосяжним.

Він не вірить, що на українсько-російському кордоні вдасться захистити вільний Захід. Його великий суперник не в Москві, а в Пекіні, — додав аналітик.

На думку Форкеттер, насамперед Трамп спробує домогтися режиму припинення вогню.

Цілком ймовірно, постачення зброї в Україну триватимуть, але за умови, що Київ піде на мирні переговори.

Путін теж отримає "пряника" — обіцянку, що Україна в довгостроковій перспективі не стане членом НАТО, — прогнозує експерт.

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