Очільник ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла спровокував гучний скандал, збрехавши, що Росія уже виграла війну проти України.
Головні тези:
- Політик є симпатиком російської влади й не приховує цього.
- Хрупалла вимагає перегляду членства Німеччини в НАТО.
- Ультраправа партія має невеликі шанси на формування уряду через відсутність підтримки від інших політичних сил в Німеччині.
Хрупалла продовжує просувати наративи Кремля
Окрім того, він закликав команду канцлера ФРН Олафа Шольца "нарешті дійти до того, щоб захотіти закінчити війну".
На цьому Тіно Хрупалла не зупинився і заявив про необхідність переглянути членство Німеччини в НАТО.
На його переконання, в межах цього альянсу Європа нібито "була змушена реалізовувати інтереси Америки".
Скандальний політик почав цинічно стверджувати, що НАТО більше не є оборонним альянсом.
Чому позиція Хрупалли є парадоксальною
Що важливо розуміти, заяви Хрупалли йдуть врозріз з проєктом передвиборчої програми "Альтернативи для Німеччини", яку планують ухвалити на партійній конференції уже наступного місяця.
У вказаному документі йдеться про те, що для Німеччини членство в НАТО та ОБСЄ "залишаються ключовими елементами нашої безпекової стратегії", поки не буде створений "незалежний і ефективний європейський військовий союз".
Згідно з останніми даними, ультраправа "АдН" наразі претендує на близько 18-19% голосів перед достроковими виборами до Бундестагу.
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