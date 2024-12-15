Очільник ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла спровокував гучний скандал, збрехавши, що Росія уже виграла війну проти України.

Хрупалла продовжує просувати наративи Кремля

Росія виграла цю війну, й реальність наздогнала тих, хто стверджує, що хоче дати можливість Україні виграти війну, — безсоромно бреше німецький політик. Поширити

Окрім того, він закликав команду канцлера ФРН Олафа Шольца "нарешті дійти до того, щоб захотіти закінчити війну".

На цьому Тіно Хрупалла не зупинився і заявив про необхідність переглянути членство Німеччини в НАТО.

На його переконання, в межах цього альянсу Європа нібито "була змушена реалізовувати інтереси Америки".

Скандальний політик почав цинічно стверджувати, що НАТО більше не є оборонним альянсом.

Оборонне співтовариство повинно приймати й поважати інтереси всіх європейських країн — зокрема й інтереси Росії. Якщо НАТО не може цього забезпечити, Німеччина повинна розглянути, наскільки цей альянс все ще корисний для нас. Тіно Хрупалла Лідер "АдН"

Чому позиція Хрупалли є парадоксальною

Що важливо розуміти, заяви Хрупалли йдуть врозріз з проєктом передвиборчої програми "Альтернативи для Німеччини", яку планують ухвалити на партійній конференції уже наступного місяця.

У вказаному документі йдеться про те, що для Німеччини членство в НАТО та ОБСЄ "залишаються ключовими елементами нашої безпекової стратегії", поки не буде створений "незалежний і ефективний європейський військовий союз".

Згідно з останніми даними, ультраправа "АдН" наразі претендує на близько 18-19% голосів перед достроковими виборами до Бундестагу.