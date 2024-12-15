У Німеччині спалахнув скандал через брехню про "перемогу" РФ у війні
Категорія
Політика
Дата публікації

У Німеччині спалахнув скандал через брехню про "перемогу" РФ у війні

Хрупалла
Read in English
Джерело:  Welt

Очільник ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла спровокував гучний скандал, збрехавши, що Росія уже виграла війну проти України.

Головні тези:

  • Політик є симпатиком російської влади й не приховує цього.
  • Хрупалла вимагає перегляду членства Німеччини в НАТО.
  • Ультраправа партія має невеликі шанси на формування уряду через відсутність підтримки від інших політичних сил в Німеччині.

Хрупалла продовжує просувати наративи Кремля

Росія виграла цю війну, й реальність наздогнала тих, хто стверджує, що хоче дати можливість Україні виграти війну, — безсоромно бреше німецький політик.

Окрім того, він закликав команду канцлера ФРН Олафа Шольца "нарешті дійти до того, щоб захотіти закінчити війну".

На цьому Тіно Хрупалла не зупинився і заявив про необхідність переглянути членство Німеччини в НАТО.

На його переконання, в межах цього альянсу Європа нібито "була змушена реалізовувати інтереси Америки".

Скандальний політик почав цинічно стверджувати, що НАТО більше не є оборонним альянсом.

Оборонне співтовариство повинно приймати й поважати інтереси всіх європейських країн — зокрема й інтереси Росії. Якщо НАТО не може цього забезпечити, Німеччина повинна розглянути, наскільки цей альянс все ще корисний для нас.

Тіно Хрупалла

Тіно Хрупалла

Лідер "АдН"

Чому позиція Хрупалли є парадоксальною

Що важливо розуміти, заяви Хрупалли йдуть врозріз з проєктом передвиборчої програми "Альтернативи для Німеччини", яку планують ухвалити на партійній конференції уже наступного місяця.

У вказаному документі йдеться про те, що для Німеччини членство в НАТО та ОБСЄ "залишаються ключовими елементами нашої безпекової стратегії", поки не буде створений "незалежний і ефективний європейський військовий союз".

Згідно з останніми даними, ультраправа "АдН" наразі претендує на близько 18-19% голосів перед достроковими виборами до Бундестагу.

Політична сила має мало шансів сформувати уряд, оскільки інші політсили виключили співпрацю з нею. Тим не менш, цього місяця вона вперше визначила свого кандидата в канцлери — ним стала співлідерка "АдН" Аліса Вайдель.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми це зробимо. У Трампа анонсували важливе рішення щодо України
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина пішла проти США заради російського газу
Петер Сійярто
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Безпрецедентний жест. В Угорщині цинічно обурилися через рішення Зеленського
Сійярто

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?