Угорщина пішла проти США заради російського газу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угорщина пішла проти США заради російського газу

Петер Сійярто
Джерело:  Telex

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто офіційно підтвердив, що його країна вже знайшла "юридичне і фінансове рішення", щоб обійти санкції США проти російського “Газпромбанку” й далі сплачувати за газ з країни-агресорки.

Головні тези:

  • Угорщина знайшла спосіб обхитрити США, щоб і далі купувати російський газ.
  • Путін підписав указ щодо розрахунків за російський газ, який дозволяє інші варіанти оплати.

Угорщина не збирається відмовлятися від російського газу

13 грудня одіозний угорський дипломат провів перемовини з болгарськими посадовцями.

За словами останнього, їм вдалося досягти угоди, завдяки якій енергопостачання Угорщини залишається на стабільній основі.

Тепер і президент Болгарії, і міністр енергетики підтвердили, що ми можемо розраховувати на те, що Болгарія і надалі залишатиметься надійним і передбачуваним транзитним партнером.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини

Варто зазначити, що поки поплічник Віктора Орбана не хоче розкривати подробиці угоди.

Що важливо розуміти, досі офіційний Будапешт сплачував за транзит російського газу до Болгарії через “Газпромбанк”.

Однак це стало неможливим через санкції США, які були введені 21 листопада 2024 року.

Путін розширив спосіб оплати за російський газ

5 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що збільшує кількість варіантів розрахунків за російський газ.

Це він зробив після потужного санкційного удару США по Газпромбанку.

Що важливо розуміти, новий документ змінює попередній указ нелегітимного президента РФ та визначає, що розрахунки за російський газ тепер не прив'язані до Газпромбанку до скасування санкцій проти нього.

Указ фактично дозволяє розраховуватись за російський газ шляхом взаємного списання боргів. Досі такий розрахунок Росія вимагала здійснювати в рублях, аби обійти обмеження на роботу з доларами та євро.

Цілком можливо, що західні санкції будуть введені й проти інших банків, через які деякі держави ЄС розраховуватимуться за газ із Росії.

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