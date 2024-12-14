Глава МИД Венгрии Петер Сийярто официально подтвердил, что его страна уже нашла "юридическое и финансовое решение", чтобы обойти санкции США против российского "Газпромбанка" и дальше платить за газ из страны-агрессорки.

Венгрия не собирается отказываться от российского газа

13 декабря одиозный венгерский дипломат провел переговоры с болгарскими чиновниками.

По словам последнего, им удалось достичь соглашения, благодаря которому энергоснабжение Венгрии остается на стабильной основе.

Теперь и президент Болгарии, и министр энергетики подтвердили, что мы можем рассчитывать на то, что Болгария и дальше будет оставаться надежным транзитным партнером. Петер Сийярто Глава МИД Венгрии

Стоит отметить, что пока приспешник Виктора Орбана не хочет раскрывать подробности сделки.

Что важно понимать, до сих пор официальный Будапешт платил за транзит российского газа в Болгарию через "Газпромбанк".

Однако это стало невозможным из-за санкций США, которые были введены 21 ноября 2024 года.

Путин расширил способ оплаты за российский газ

5 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивающий количество вариантов расчетов за российский газ.

Это он сделал после мощного санкционного удара США по Газпромбанку.

Что важно понимать, новый документ заменяет предыдущий указ нелегитимного президента РФ и определяет, что расчеты за российский газ теперь не привязаны к Газпромбанку к отмене санкций против него.

Указ фактически позволяет рассчитываться за российский газ путем взаимного списания долгов. До сих пор такой расчет Россия требовала производить в рублях, чтобы обойти ограничения на работу с долларами и евро. Поделиться

Вполне возможно, что западные санкции будут введены и против других банков, через которые некоторые государства ЕС будут рассчитываться за газ из России.