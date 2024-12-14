Глава МИД Венгрии Петер Сийярто официально подтвердил, что его страна уже нашла "юридическое и финансовое решение", чтобы обойти санкции США против российского "Газпромбанка" и дальше платить за газ из страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Венгрия нашла способ обхитрить США, чтобы и дальше покупать российский газ.
- Путин подписал указ о расчетах за российский газ, разрешающий другие варианты оплаты.
Венгрия не собирается отказываться от российского газа
13 декабря одиозный венгерский дипломат провел переговоры с болгарскими чиновниками.
По словам последнего, им удалось достичь соглашения, благодаря которому энергоснабжение Венгрии остается на стабильной основе.
Стоит отметить, что пока приспешник Виктора Орбана не хочет раскрывать подробности сделки.
Что важно понимать, до сих пор официальный Будапешт платил за транзит российского газа в Болгарию через "Газпромбанк".
Однако это стало невозможным из-за санкций США, которые были введены 21 ноября 2024 года.
Путин расширил способ оплаты за российский газ
5 декабря российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивающий количество вариантов расчетов за российский газ.
Это он сделал после мощного санкционного удара США по Газпромбанку.
Что важно понимать, новый документ заменяет предыдущий указ нелегитимного президента РФ и определяет, что расчеты за российский газ теперь не привязаны к Газпромбанку к отмене санкций против него.
Вполне возможно, что западные санкции будут введены и против других банков, через которые некоторые государства ЕС будут рассчитываться за газ из России.
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