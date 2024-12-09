Евросоюз готовит жесткие санкции против властей Грузии

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что происходящее за последние 12 дней в стране «абсолютно несовместимо с отношениями, которые были у Евросоюза с Грузией».
Главные тезисы
- Евросоюз планирует ввести жесткие санкции против властей Грузии из-за их антидемократической деятельности.
- Привилегированные отношения между Евросоюзом и Грузией находятся под угрозой из-за развития политических событий в стране.
- Санкции требуют единогласия среди 27 стран-членов ЕС, что является ключевым условием для их введения и может повлиять на отношения между сторонами.
- Физическое насилие и инциденты с протестующими в Грузии вызывают беспокойство в Евросоюзе и усугубляют конфликт.
Евросоюз готовит жесткие санкции против антидемократических властей Грузии
Герчинский подчеркнул, что в Брюсселе обсуждают «все меры» по отношению к властям Грузии.
Европейский дипломат прокомментировал и вопрос о возможных санкциях в отношении Грузии. Но отметил, что для этого нужно единодушие в этом решении со стороны 27 стран-членов ЕС.
Разгон протестов в Грузии: что известно
Поздним вечером 7 декабря «титушки» напали на съемочную группу оппозиционного TV Pirveli — журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.
Также «титушки» возле офиса коалиции «За перемены» избили члена партии Кобу Хабази, а также подверглись физическому насилию другого члена партии.
Стало известно и об избиении актера Георгия Махарадзе.
Ряд медиа заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными митингующими и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.
Акции протеста в Тбилиси и во всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе о переговорах о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-