Евросоюз готовит жесткие санкции против властей Грузии
Категория
Политика
Дата публикации

Евросоюз готовит жесткие санкции против властей Грузии

Герчинский
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Источник:  SOVA

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что происходящее за последние 12 дней в стране «абсолютно несовместимо с отношениями, которые были у Евросоюза с Грузией».

Главные тезисы

  • Евросоюз планирует ввести жесткие санкции против властей Грузии из-за их антидемократической деятельности.
  • Привилегированные отношения между Евросоюзом и Грузией находятся под угрозой из-за развития политических событий в стране.
  • Санкции требуют единогласия среди 27 стран-членов ЕС, что является ключевым условием для их введения и может повлиять на отношения между сторонами.
  • Физическое насилие и инциденты с протестующими в Грузии вызывают беспокойство в Евросоюзе и усугубляют конфликт.

Евросоюз готовит жесткие санкции против антидемократических властей Грузии

Герчинский подчеркнул, что в Брюсселе обсуждают «все меры» по отношению к властям Грузии.

Все мероприятия на столе. В Грузии много лет были привилегированы отношения с Евросоюзом. Мы предложили Грузии соглашение об ассоциации, соглашение о безвизовых поездках.

Павел Герчинский

Павел Герчинский

Посол ЕС в Грузии

Европейский дипломат прокомментировал и вопрос о возможных санкциях в отношении Грузии. Но отметил, что для этого нужно единодушие в этом решении со стороны 27 стран-членов ЕС.

Мне известно, что идет работа по подготовке санкций. Достижение единодушия зависит от всех 27 столиц. Я думаю надеюсь, что любой столице ЕС трудно игнорировать уровень насилия, уровень жестокости. Посмотрим, будут ли санкции поданы в понедельник, подготовительная работа действительно ведется.

Разгон протестов в Грузии: что известно

Поздним вечером 7 декабря «титушки» напали на съемочную группу оппозиционного TV Pirveli — журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.

Также «титушки» возле офиса коалиции «За перемены» избили члена партии Кобу Хабази, а также подверглись физическому насилию другого члена партии.

Стало известно и об избиении актера Георгия Махарадзе.

Добавим, сообщается о более чем 56 журналистах, разной степени пострадавших на акциях протеста в Тбилиси. Один из жестких эпизодов — нападение на журналиста оппозиционного телеканала Formula TV Гурама Рогава.

Ряд медиа заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными митингующими и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.

Акции протеста в Тбилиси и во всей Грузии начались после того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе о переговорах о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.

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