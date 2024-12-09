Евросоюз готовит жесткие санкции против властей Грузии

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что происходящее за последние 12 дней в стране «абсолютно несовместимо с отношениями, которые были у Евросоюза с Грузией».

Евросоюз готовит жесткие санкции против антидемократических властей Грузии

Герчинский подчеркнул, что в Брюсселе обсуждают «все меры» по отношению к властям Грузии.

Все мероприятия на столе. В Грузии много лет были привилегированы отношения с Евросоюзом. Мы предложили Грузии соглашение об ассоциации, соглашение о безвизовых поездках. Павел Герчинский Посол ЕС в Грузии

Европейский дипломат прокомментировал и вопрос о возможных санкциях в отношении Грузии. Но отметил, что для этого нужно единодушие в этом решении со стороны 27 стран-членов ЕС.

Мне известно, что идет работа по подготовке санкций. Достижение единодушия зависит от всех 27 столиц. Я думаю надеюсь, что любой столице ЕС трудно игнорировать уровень насилия, уровень жестокости. Посмотрим, будут ли санкции поданы в понедельник, подготовительная работа действительно ведется. Поделиться

Разгон протестов в Грузии: что известно

Поздним вечером 7 декабря «титушки» напали на съемочную группу оппозиционного TV Pirveli — журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.

Также «титушки» возле офиса коалиции «За перемены» избили члена партии Кобу Хабази, а также подверглись физическому насилию другого члена партии.

Стало известно и об избиении актера Георгия Махарадзе.

Добавим, сообщается о более чем 56 журналистах, разной степени пострадавших на акциях протеста в Тбилиси. Один из жестких эпизодов — нападение на журналиста оппозиционного телеканала Formula TV Гурама Рогава. Поделиться

Ряд медиа заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными митингующими и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акции протеста.