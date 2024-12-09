Євросоюз готує жорсткі санкції проти влади Грузії

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що те, що відбувається за останні 12 днів у країні, «абсолютно несумісне з відносинами, які були у Євросоюзу з Грузією».

Євросоюз готує жорсткі санкції проти антидемократичної влади Грузії

Герчинський наголосив, що у Брюсселі обговорюють «усі заходи» щодо влади Грузії.

Усі заходи на столі. У Грузії багато років були привілейовані відносини з Євросоюзом. Ми запропонували Грузії угоду про асоціацію, угоду про вільну торгівлю, угоду про безвізові поїздки. Зрештою, Грузії було надано статус кандидата на членство. Павло Герчинський Посол ЄС у Грузії

Європейський дипломат прокоментував і питання щодо можливих санкцій щодо Грузії. Але зазначив, що для цього потрібна одностайність у цьому рішенні з боку 27 країн-членів ЄС.

Мені відомо, що йде робота щодо підготовки санкцій. Досягнення одностайності залежить від усіх 27 столиць. Я думаю, сподіваюся, що будь-якій столиці ЄС важко ігнорувати рівень насильства, рівень жорстокості. Подивимось, чи будуть санкції подано в понеділок, підготовча робота дійсно ведеться. Поширити

Розгін протестів у Грузії: що відомо

Пізно ввечері 7 грудня «тітушки» напали на знімальну групу опозиційного TV Pirveli — журналістку Маку Чіхладзе та її оператора Георгія Шецирулі.

Також «тітушки» біля офісу коаліції «За зміни» побили члена партії Кобу Хабазі, а також зазнали фізичного насильства іншого члена партії.

Стало відомо і про побиття актора Георгія Махарадзе.

Додамо, повідомляється про понад 56 журналістів, які різною мірою постраждали на акціях протесту в Тбілісі. Один із жорстких епізодів — напад на журналіста опозиційного телеканалу Formula TV Гурама Рогава. Поширити

Низка медіа заявляє про нелюдське поводження поліцейських із затриманими учасниками мітингу та про протиправні дії сил МВС Грузії під час розгону акції протесту.