Євросоюз готує жорсткі санкції проти влади Грузії

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що те, що відбувається за останні 12 днів у країні, «абсолютно несумісне з відносинами, які були у Євросоюзу з Грузією».
Головні тези:
- Євросоюз підготовлює жорсткі санкції проти влади Грузії через несумісність діяльності останніх з демократичними цінностями.
- Між ЄС та Грузією були привілейовані відносини, які тепер знаходяться під загрозою через антидемократичний розвиток подій у країні.
- Європейський дипломат наголосив на необхідності одноголосності серед 27 країн-членів ЄС для введення санкцій проти Грузії.
Євросоюз готує жорсткі санкції проти антидемократичної влади Грузії
Герчинський наголосив, що у Брюсселі обговорюють «усі заходи» щодо влади Грузії.
Європейський дипломат прокоментував і питання щодо можливих санкцій щодо Грузії. Але зазначив, що для цього потрібна одностайність у цьому рішенні з боку 27 країн-членів ЄС.
Розгін протестів у Грузії: що відомо
Пізно ввечері 7 грудня «тітушки» напали на знімальну групу опозиційного TV Pirveli — журналістку Маку Чіхладзе та її оператора Георгія Шецирулі.
Також «тітушки» біля офісу коаліції «За зміни» побили члена партії Кобу Хабазі, а також зазнали фізичного насильства іншого члена партії.
Стало відомо і про побиття актора Георгія Махарадзе.
Низка медіа заявляє про нелюдське поводження поліцейських із затриманими учасниками мітингу та про протиправні дії сил МВС Грузії під час розгону акції протесту.
Акції протесту в Тбілісі та по всій Грузії розпочалися після того, як увечері 28 листопада прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив про паузу щодо переговорів про вступ до ЄС. За його словами, Тбілісі до кінця 2028 року відкладе питання про початок переговорів із Євросоюзом, а до 2030 року вже вступить до ЄС. Це рішення Кобахіддзе пояснив образливим для Грузії «шантажем» із боку частини європейських політиків та бюрократів.
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