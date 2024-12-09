Євросоюз готує жорсткі санкції проти влади Грузії
Категорія
Політика
Дата публікації

Євросоюз готує жорсткі санкції проти влади Грузії

Герчинський
Джерело:  SOVA

Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський заявив, що те, що відбувається за останні 12 днів у країні, «абсолютно несумісне з відносинами, які були у Євросоюзу з Грузією».

Головні тези:

  • Євросоюз підготовлює жорсткі санкції проти влади Грузії через несумісність діяльності останніх з демократичними цінностями.
  • Між ЄС та Грузією були привілейовані відносини, які тепер знаходяться під загрозою через антидемократичний розвиток подій у країні.
  • Європейський дипломат наголосив на необхідності одноголосності серед 27 країн-членів ЄС для введення санкцій проти Грузії.

Євросоюз готує жорсткі санкції проти антидемократичної влади Грузії

Герчинський наголосив, що у Брюсселі обговорюють «усі заходи» щодо влади Грузії.

Усі заходи на столі. У Грузії багато років були привілейовані відносини з Євросоюзом. Ми запропонували Грузії угоду про асоціацію, угоду про вільну торгівлю, угоду про безвізові поїздки. Зрештою, Грузії було надано статус кандидата на членство.

Павло Герчинський

Павло Герчинський

Посол ЄС у Грузії

Європейський дипломат прокоментував і питання щодо можливих санкцій щодо Грузії. Але зазначив, що для цього потрібна одностайність у цьому рішенні з боку 27 країн-членів ЄС.

Мені відомо, що йде робота щодо підготовки санкцій. Досягнення одностайності залежить від усіх 27 столиць. Я думаю, сподіваюся, що будь-якій столиці ЄС важко ігнорувати рівень насильства, рівень жорстокості. Подивимось, чи будуть санкції подано в понеділок, підготовча робота дійсно ведеться.

Розгін протестів у Грузії: що відомо

Пізно ввечері 7 грудня «тітушки» напали на знімальну групу опозиційного TV Pirveli — журналістку Маку Чіхладзе та її оператора Георгія Шецирулі.

Також «тітушки» біля офісу коаліції «За зміни» побили члена партії Кобу Хабазі, а також зазнали фізичного насильства іншого члена партії.

Стало відомо і про побиття актора Георгія Махарадзе.

Додамо, повідомляється про понад 56 журналістів, які різною мірою постраждали на акціях протесту в Тбілісі. Один із жорстких епізодів — напад на журналіста опозиційного телеканалу Formula TV Гурама Рогава.

Низка медіа заявляє про нелюдське поводження поліцейських із затриманими учасниками мітингу та про протиправні дії сил МВС Грузії під час розгону акції протесту.

Акції протесту в Тбілісі та по всій Грузії розпочалися після того, як увечері 28 листопада прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив про паузу щодо переговорів про вступ до ЄС. За його словами, Тбілісі до кінця 2028 року відкладе питання про початок переговорів із Євросоюзом, а до 2030 року вже вступить до ЄС. Це рішення Кобахіддзе пояснив образливим для Грузії «шантажем» із боку частини європейських політиків та бюрократів.

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