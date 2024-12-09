У Грузії продовжуються масштабні протести проти влади — що відбувається

Багатотисячні протести проти антиєвроінтеграційних рішень влади Грузії проходять 9 грудня у Тбілісі. Мітинги відбуваються у різних частинах міста, а ввечері всі їх учасники зберуться в центрі, біля парламенту.

У Грузії продовжуються масштабні протести

Служби тбіліської мерії у ніч проти 9 грудня зняли протестне оздоблення з портретами постраждалих від дій грузинської поліції з ялинки перед парламентом Грузії.

Зранку 9 грудня у Тбілісі проходять безліч невеликих акцій у різних районах міста. Після сьомої вечора учасники ходів та пікетів об'єднаються на проспекті Руставелі, перед будівлею парламенту, на великому мітингу.

Учасникам протестних акцій у Тбілісі знову дзвонять невідомі із погрозами фізичної розправи.

Сказали, що привезуть додому зі зламаними кістками — сказав Іліа Глонті, один із засновників гурту «Даїтове». Поширити

«Мені зателефонували та запитали — де ти? Потім мене почали ображати і сказали, що обов'язково мене знайдуть і поб'ють, потім повісили люльку», — розповів Вано Гомурашвілі із «Коаліції за зміни».

Це не перший випадок, коли невідомі дзвонять та погрожують учасникам проєвропейських мітингів.

Поблизу Спеціальної слідчої служби проходить акція протесту. Ті, хто зібрався, принесли з собою ляльку в людський зріст як символ побитих учасників акцій протесту та журналістів. На стіні демонстранти повісили плакат "Місто, сповнене насильства".

Ця побита людина представляє кожного з нас, бо ніхто не знає, хто буде наступним, — заявив один із пікетувальників. Поширити

Протестна акція представників творчої сфери також проходить у Тбілісі. Після маршу містом мітинг відбувся біля будівлі мерії. Учасники кричать: "Усюди поліція — справедливості немає!".

Влада Грузії злякалася піротехніки на тлі протестів

Окрім заборони на носіння масок на акціях протесту, керівна партія "Грузинська мрія" збирається запровадити заборону на ввезення піротехніки до країни.

Влада у швидкісному режимі внесла до парламенту законопроєкт про посилення правил ввезення та торгівлі піротехнікою.

Так, дозвіл на ввезення, виробництво та продаж піротехніки видаватиме Агентство цивільної безпеки при МВС. Уряд до 1 лютого має розробити технічний регламент щодо торгівлі піротехнікою. Також будуть затверджені правила та умови видачі дозволу/ліцензії.

Вартість торгової ліцензії запропонована символічна — 200 ларі, але штрафи за порушення починаються від 2 тисяч ларі. Можливо й позбавлення волі за порушення — від 2 до 5 років. Поширити

Одночасно піротехніка буде додано до переліку предметів, заборонених на акціях, нарівні з вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами.