В МВС Грузії заявили, що за результатами розгону протестної акції на проспекті Руставелі в Тбілісі затримали 48 осіб.

Що відомо про розгон антиурядових протестів у Тбілісі грузинськими силовиками

У відомстві зазначили, що затримані особи звинувачуються у “дрібному хуліганстві” та “непокорі поліції”.

За інформацією ЗМІ, серед затриманих — журналіст опозиційного телеканалу "Мтаварі" Бека Коршиа.

Його затримали після того, як він йшов геть від будівлі парламенту однією з сусідніх вулиць.

Силовики відпустили затриманого депутата партії “Коаліція за зміни” Цотне Коберідзе, оскільки він мав діючий депутатський мандат і відповідний імунітет.

Коберідзе каже, що під час затримання його ображали і били, але згодом у поліції поводились адекватно.

Також повідомляють, що серед затриманих — колишній міністр економіки Зураб Алавідзе і його син.

Протести в Грузії

При цьому в МВС Грузії цинічно заявили, що розігнали протести у відповідь на нібито агресію з боку учасників мітингу.

Омбудсмен Грузії заявляє, що до початку силового розгону акція була мирною і підстав для втручання у свободу зібрання не було.

Що відомо про затримання відомих особ під час протестів у Грузії

Під час антиурядових протестів у Тбілісі через відмову проросійської грузинської влади продовжувати переговори щодо євроінтеграції силовики побили і затримали відомого спортсмена, призера Олімпіади 2020 року Зураба Датунашвілі.

Зазначається, що 33-річний спортсмен був затриманий поліцією, яка посадила його у патрульну автівку.

Момент затримання в Тбілісі дворазового чемпіона світу з боротьби Зураба Датунашвілі, який відкрито підтримує протести і бере участь в акціях.



32-річний Зураб Датунашвілі — триразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2020 року. pic.twitter.com/lfie2V9z71 — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) December 4, 2024

Чотири опозиційні політичні об'єднання Грузії, які подолали прохідний бар'єр на парламентських виборах, але не визнають легітимність парламенту, опублікували спільну заяву.

Опозиціонери звертаються безпосередньо до засновника та почесного голови «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі з вимогами, виконання яких, на їхню думку, необхідне для виходу з кризи в країні.

Опозиція вимагає:

негайно звільнити всіх політичних ув'язнених, затриманих під час акцій, та припинити всі справи проти них;

призначити нові парламентські вибори, які будуть проведені новим, незалежним виборчим органом, та забезпечити політичну нейтральність правоохоронних органів.

Глава уряду вважає виправданими масові облави та арешти опозиційних лідерів та активістів, стверджуючи, що таким чином влада викорінює в країні «ліберальний фашизм». Також Кобахідзе назвав “дезінформацією” заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо подій у Грузії.