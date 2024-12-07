В МВД Грузии заявили, что по результатам разгона акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси задержали 48 человек.

Что известно о разгоне антиправительственных протестов в Тбилиси грузинскими силовиками

В ведомстве отметили, что задержанные лица обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

По информации СМИ, среди задержанных — журналист оппозиционного телеканала "Мтавари" Бека Коршиа.

Его задержали после того, как он уходил от здания парламента одной из соседних улиц.

Силовики отпустили задержанного депутата партии "Коалиция за перемены" Цотне Коберидзе, поскольку у него был действующий депутатский мандат и соответствующий иммунитет.

Коберидзе говорит, что во время задержания его оскорбляли и избивали, но впоследствии в полиции вели себя адекватно.

Также сообщают, что среди задержанных бывший министр экономики Зураб Алавидзе и его сын.

Протесты в Грузии

При этом в МВД Грузии цинично заявили, что разогнали протесты в ответ на якобы агрессию со стороны митингующих.

Омбудсмен Грузии заявляет, что до начала силового разгона акция была мирной, и оснований для вмешательства в свободу собрания не было.

Что известно о задержании известных лиц во время протестов в Грузии

Во время антиправительственных протестов в Тбилиси из-за отказа пророссийских грузинских властей продолжать переговоры по евроинтеграции силовики избили и задержали известного спортсмена, призера Олимпиады 2020 года Зураба Датунашвили.

Отмечается, что 33-летний спортсмен был задержан полицией, которая посадила его в патрульный автомобиль.

Момент затримання в Тбілісі дворазового чемпіона світу з боротьби Зураба Датунашвілі, який відкрито підтримує протести і бере участь в акціях.



32-річний Зураб Датунашвілі — триразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2020 року. pic.twitter.com/lfie2V9z71 — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) December 4, 2024

Четыре оппозиционных политических объединения Грузии, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах, но не признающих легитимность парламента, опубликовали совместное заявление.

Оппозиционеры обращаются непосредственно к основателю и почетному главе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили с требованиями, исполнение которых, по их мнению, необходимо для выхода из кризиса в стране.

Оппозиция требует:

немедленно освободить всех политических заключенных, задержанных в ходе акций, и прекратить все дела против них;

назначить новые парламентские выборы, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом и обеспечить политическую нейтральность правоохранительных органов.

Глава правительства считает оправданными массовые облавы и аресты оппозиционных лидеров и активистов, утверждая, что таким образом власти искореняют в стране «либеральный фашизм». Также Кобахидзе назвал "дезинформацией" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о событиях в Грузии.