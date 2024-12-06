Полиция избила и арестовала известного спортсмена на протестах в Грузии — видео
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Мир
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Полиция избила и арестовала известного спортсмена на протестах в Грузии — видео

Зураб Датунашвили
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Источник:  online.ua

Во время антиправительственных протестов в Тбилиси из-за отказа пророссийских грузинских властей продолжать переговоры по евроинтеграции силовики избили и задержали известного спортсмена, призера Олимпиады 2020 года Зураба Датунашвили.

Главные тезисы

  • Известный спортсмен Зураб Датунашвили был избит и арестован на протестах в Тбилиси из-за отказа властей продолжать переговоры по евроинтеграции.
  • Оппозиционные политические объединения требуют освободить политических заключенных и провести новые парламентские выборы для выхода из кризиса в Грузии.
  • Зураб Датунашвили, трехкратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр, получил травмы в результате задержания полицией на протестах.
  • Оппозиция в Грузии требует немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить дела против них и провести новые парламентские выборы с участием независимого избирательного органа.
  • Глава правительства Грузии считает оправданными массовые облавы и аресты оппозиционных активистов, называя их борьбой с 'либеральным фашизмом'.

Что известно об аресте Зураба Датунашвили в Тбилиси во время протестов

Отмечается, что 33-летний спортсмен был задержан полицией, которая посадила его в патрульный автомобиль.

На видео с моментом задержания видно, что спортсмена, скорее всего, избили перед этим.

Известно, что Датунашвили получил травмы шеи и верхней части тела, когда прибыл в полицейский участок.

Зураб является трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр-2020 по вольной борьбе.

Зураб на Олимпиаде-2012 представлял сборную Грузии, а затем взял спортивное гражданство Сербии.

Что известно о масштабных протестах в Грузии

Четыре оппозиционных политических объединения Грузии, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах, но не признающих легитимность парламента, опубликовали совместное заявление.

Оппозиционеры обращаются непосредственно к основателю и почетному главе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили с требованиями, исполнение которых, по их мнению, необходимо для выхода из кризиса в стране.

Оппозиция требует:

  • немедленно освободить всех политических заключенных, задержанных в ходе акций, и прекратить все дела против них;

  • назначить новые парламентские выборы, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом и обеспечить политическую нейтральность правоохранительных органов.

Глава правительства считает оправданными массовые облавы и аресты оппозиционных лидеров и активистов, утверждая, что таким образом власти искореняют в стране «либеральный фашизм». Также Кобахидзе назвал "дезинформацией" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о событиях в Грузии.

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