Во время антиправительственных протестов в Тбилиси из-за отказа пророссийских грузинских властей продолжать переговоры по евроинтеграции силовики избили и задержали известного спортсмена, призера Олимпиады 2020 года Зураба Датунашвили.
Главные тезисы
- Известный спортсмен Зураб Датунашвили был избит и арестован на протестах в Тбилиси из-за отказа властей продолжать переговоры по евроинтеграции.
- Оппозиционные политические объединения требуют освободить политических заключенных и провести новые парламентские выборы для выхода из кризиса в Грузии.
- Зураб Датунашвили, трехкратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр, получил травмы в результате задержания полицией на протестах.
- Оппозиция в Грузии требует немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить дела против них и провести новые парламентские выборы с участием независимого избирательного органа.
- Глава правительства Грузии считает оправданными массовые облавы и аресты оппозиционных активистов, называя их борьбой с 'либеральным фашизмом'.
Что известно об аресте Зураба Датунашвили в Тбилиси во время протестов
Отмечается, что 33-летний спортсмен был задержан полицией, которая посадила его в патрульный автомобиль.
Момент затримання в Тбілісі дворазового чемпіона світу з боротьби Зураба Датунашвілі, який відкрито підтримує протести і бере участь в акціях.— Сергій Погребецький (@pogrebeckij) December 4, 2024
32-річний Зураб Датунашвілі — триразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2020 року. pic.twitter.com/lfie2V9z71
На видео с моментом задержания видно, что спортсмена, скорее всего, избили перед этим.
Известно, что Датунашвили получил травмы шеи и верхней части тела, когда прибыл в полицейский участок.
Зураб является трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр-2020 по вольной борьбе.
Зураб на Олимпиаде-2012 представлял сборную Грузии, а затем взял спортивное гражданство Сербии.
Что известно о масштабных протестах в Грузии
Четыре оппозиционных политических объединения Грузии, преодолевших проходной барьер на парламентских выборах, но не признающих легитимность парламента, опубликовали совместное заявление.
Оппозиционеры обращаются непосредственно к основателю и почетному главе «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили с требованиями, исполнение которых, по их мнению, необходимо для выхода из кризиса в стране.
Оппозиция требует:
немедленно освободить всех политических заключенных, задержанных в ходе акций, и прекратить все дела против них;
назначить новые парламентские выборы, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом и обеспечить политическую нейтральность правоохранительных органов.
Глава правительства считает оправданными массовые облавы и аресты оппозиционных лидеров и активистов, утверждая, что таким образом власти искореняют в стране «либеральный фашизм». Также Кобахидзе назвал "дезинформацией" заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о событиях в Грузии.
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