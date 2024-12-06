Під час антиурядових протестів у Тбілісі через відмову проросійської грузинської влади продовжувати переговори щодо євроінтеграції силовики побили і затримали відомого спортсмена, призера Олімпіади 2020 року Зураба Датунашвілі.

Що відомо про арешт Зураба Датунашвілі у Тбілісі під час протестів

Зазначається, що 33-річний спортсмен був затриманий поліцією, яка посадила його у патрульну автівку.

Момент затримання в Тбілісі дворазового чемпіона світу з боротьби Зураба Датунашвілі, який відкрито підтримує протести і бере участь в акціях.



32-річний Зураб Датунашвілі — триразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2020 року. pic.twitter.com/lfie2V9z71 — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) December 4, 2024

На відео з моментом затримання видно, що спортсмена, скоріш за все, перед цим побили.

Відомо, що Датунашвілі отримав травми шиї та верхньої частини тіла, коли прибув до поліцейської дільниці.

Зураб є триразовим чемпіоном Європи, дворазовим чемпіоном світу та бронзовим призером Олімпійських ігор-2020 з вільної боротьби.

Зураб на Олімпіаді-2012 представляв збірну Грузії, а згодом він узяв спортивне громадянство Сербії.

Що відомо про масштабні протести у Грузії

Чотири опозиційні політичні об'єднання Грузії, які подолали прохідний бар'єр на парламентських виборах, але не визнають легітимність парламенту, опублікували спільну заяву.

Опозиціонери звертаються безпосередньо до засновника та почесного голови «Грузинської мрії» Бідзіни Іванішвілі з вимогами, виконання яких, на їхню думку, необхідне для виходу з кризи в країні.

Опозиція вимагає:

негайно звільнити всіх політичних ув'язнених, затриманих під час акцій, та припинити всі справи проти них;

призначити нові парламентські вибори, які будуть проведені новим, незалежним виборчим органом, та забезпечити політичну нейтральність правоохоронних органів.

Глава уряду вважає виправданими масові облави та арешти опозиційних лідерів та активістів, стверджуючи, що таким чином влада викорінює в країні «ліберальний фашизм». Також Кобахідзе назвав “дезінформацією” заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо подій у Грузії.