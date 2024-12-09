В Грузии продолжаются масштабные протесты против власти — что происходит

Многотысячные протесты против антиевроинтеграционных решений властей Грузии проходят 9 декабря в Тбилиси. Митинги проходят в разных частях города, а вечером все их участники соберутся в центре, возле парламента.

В Грузии продолжаются масштабные протесты

Службы тбилисской мэрии в ночь на 9 декабря сняли протестное убранство с портретами пострадавших от действий грузинской полиции с елки перед парламентом Грузии.

Утром 9 декабря в Тбилиси проходит множество небольших акций в разных районах города. После семи вечера участники ходов и пикетов объединятся на проспекте Руставели, перед зданием парламента, на большом митинге.

Участникам протестных акций в Тбилиси снова звонят неизвестные с угрозами физической расправы.

Сказали, что привезут домой со сломанными костями — сказал Илиа Глонти, один из основателей группы «Даитово». Поделиться

«Мне позвонили по телефону и спросили — где ты? Потом меня начали оскорблять и сказали, что обязательно меня найдут и побьют, потом повесили трубку», — рассказал Вано Гомурашвили из «Коалиции за перемены».

Это не первый случай, когда неизвестные звонят и угрожают проевропейским митингам.

Вблизи Специальной следственной службы проходит акция протеста. Собравшиеся принесли с собой куклу в человеческий рост как символ избитых участников акций протеста и журналистов. На стене демонстранты повесили плакат "Город, полный насилия".

Этот избитый человек представляет каждого из нас, потому что никто не знает, кто будет следующим, — заявил один из пикетчиков. Поделиться

Протестная акция представителей творческой сферы проходит в Тбилиси. После марша по городу митинг состоялся у здания мэрии. Участники кричат: "Повсюду полиция — справедливости нет!".

Власти Грузии испугались пиротехники на фоне протестов

Кроме запрета на ношение масок на акциях протеста, руководящая партия "Грузинская мечта" намерена ввести запрет на ввоз пиротехники в страну.

Власть в скоростном режиме внесла в парламент законопроект об ужесточении правил ввоза и торговли пиротехникой.

Да, разрешение на ввоз, производство и продажу пиротехники будет выдавать Агентство гражданской безопасности при МВД. Правительство до 1 февраля должно разработать технический регламент по торговле пиротехникой. Также будут утверждены правила и условия выдачи разрешения/лицензии.

Стоимость торговой лицензии предложена символическая — 200 лари, но штрафы за нарушения начинаются от 2 тысяч лари. Возможно и лишение свободы за нарушение — от 2 до 5 лет. Поделиться

Одновременно пиротехника будет добавлена в список предметов, запрещенных на акциях, наравне с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.