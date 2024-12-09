В Грузии продолжаются масштабные протесты против власти — что происходит

Многотысячные протесты против антиевроинтеграционных решений властей Грузии проходят 9 декабря в Тбилиси. Митинги проходят в разных частях города, а вечером все их участники соберутся в центре, возле парламента.
Главные тезисы
- Многотысячные протесты в Грузии направлены против антиевроинтеграционных решений властей.
- Участники протестов сталкиваются с угрозами и нападениями со стороны неизвестных лиц.
- Власти реагируют на протесты запретом на ввоз и торговлю пиротехникой, что вызвало широкий общественный резонанс.
В Грузии продолжаются масштабные протесты
Службы тбилисской мэрии в ночь на 9 декабря сняли протестное убранство с портретами пострадавших от действий грузинской полиции с елки перед парламентом Грузии.
Утром 9 декабря в Тбилиси проходит множество небольших акций в разных районах города. После семи вечера участники ходов и пикетов объединятся на проспекте Руставели, перед зданием парламента, на большом митинге.
Участникам протестных акций в Тбилиси снова звонят неизвестные с угрозами физической расправы.
«Мне позвонили по телефону и спросили — где ты? Потом меня начали оскорблять и сказали, что обязательно меня найдут и побьют, потом повесили трубку», — рассказал Вано Гомурашвили из «Коалиции за перемены».
Это не первый случай, когда неизвестные звонят и угрожают проевропейским митингам.
Вблизи Специальной следственной службы проходит акция протеста. Собравшиеся принесли с собой куклу в человеческий рост как символ избитых участников акций протеста и журналистов. На стене демонстранты повесили плакат "Город, полный насилия".
Протестная акция представителей творческой сферы проходит в Тбилиси. После марша по городу митинг состоялся у здания мэрии. Участники кричат: "Повсюду полиция — справедливости нет!".
Власти Грузии испугались пиротехники на фоне протестов
Кроме запрета на ношение масок на акциях протеста, руководящая партия "Грузинская мечта" намерена ввести запрет на ввоз пиротехники в страну.
Власть в скоростном режиме внесла в парламент законопроект об ужесточении правил ввоза и торговли пиротехникой.
Да, разрешение на ввоз, производство и продажу пиротехники будет выдавать Агентство гражданской безопасности при МВД. Правительство до 1 февраля должно разработать технический регламент по торговле пиротехникой. Также будут утверждены правила и условия выдачи разрешения/лицензии.
Одновременно пиротехника будет добавлена в список предметов, запрещенных на акциях, наравне с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.
Ожидается, что закон в ускоренном режиме будет принят уже на этой неделе.
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