Несмотря на санкции. Россия нарастила импорт снайперских винтовок западного производства
Категория
Мир
Дата публикации

Несмотря на санкции. Россия нарастила импорт снайперских винтовок западного производства

Винтовка
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Источник:  УНИАН

Формально винтовки поставляются в такие страны, как Грузия, Армения, Казахстан и т.д. Но за три года полномасштабной войны в Украину эти страны нарастили импорт оружия в разы.

Главные тезисы

  • За последние годы Россия нарастила импорт снайперских винтовок от западных производителей, обходя санкции через страны-реэкспортеры.
  • Многие российские военные используют западные винтовки из-за недоверия к российскому оружию.
  • Санкции направлены на прекращение поставки России передовых технологий и оборудования для поддержки ее военной машины.

Россия импортирует западные снайперские винтовки

Несмотря на санкции, Россия по-прежнему импортирует тысячи снайперских винтовок западного производства и миллионы патронов к ним. Хотя прямой экспорт оружия в РФ запрещен с 2014 года.

По данным журналистов The Insider, в последние годы компании из Евросоюза, США и Турции в разы увеличили поставки оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, откуда оружие потом, очевидно, реэкспортируется в Россию.

Например, экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос почти в 30 раз — с 68 единиц в 2019 году до 1862 года в 2023 году. Кыргызстан, который в 2020 и 2021 годах вообще не покупал итальянское оружие, в 2022 году импортировал 882 винтовки, а в 2023-м — 4434. Грузия купила в Турции 8426 винтовок 2019-го, а в 2023 году.

По данным The Insider, больше всего Россия покупает винтовки, произведенные под брендом Beretta. В июне 2024 года официальный российский импортер оружия марки Beretta попал под санкции США, но базирующийся в Люксембурге сам холдинг Beretta остается мажоритарным владельцем российской компании.

Многие русские военные снайперы брезгуют русским оружием и продолжают пользоваться западными винтовками и патронами к ним. Это подтверждается протоколом спортивных соревнований военных снайперов, состоявшихся в сентябре в оккупированном Крыму. На соревнованиях винтовки российского производства использовали только 7 стрелков из 36, российские патроны — только четверо.

США ввели новые санкции против приспешников России

30 октября Министерство финансов США ввело санкции против 275 физических и юридических лиц, причастных к поставке России передовых технологий и оборудования, необходимых ей для поддержки своей военной машины.

В санкционный список попали как физические лица, так и сети, находящиеся в юрисдикции 17 государств, среди которых Индия, Китай, Швейцария, Таиланд и Турция.

Кроме того, эти меры разрушают работу глобальных сетей уклонения от санкций, они также направлены против российских внутренних импортеров и производителей ключевых компонентов и другого материального обеспечения для военно-промышленной базы России.

Соединенные Штаты и наши союзники будут продолжать принимать решительные меры со всего мира, чтобы остановить поток критически важных инструментов и технологий, необходимых России для ведения ее незаконной и безнравственной войны против Украины, — заявил замминистра финансов Уолли Адейемо.

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