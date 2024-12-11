Несмотря на санкции. Россия нарастила импорт снайперских винтовок западного производства

Формально винтовки поставляются в такие страны, как Грузия, Армения, Казахстан и т.д. Но за три года полномасштабной войны в Украину эти страны нарастили импорт оружия в разы.
Главные тезисы
- За последние годы Россия нарастила импорт снайперских винтовок от западных производителей, обходя санкции через страны-реэкспортеры.
- Многие российские военные используют западные винтовки из-за недоверия к российскому оружию.
- Санкции направлены на прекращение поставки России передовых технологий и оборудования для поддержки ее военной машины.
Россия импортирует западные снайперские винтовки
Несмотря на санкции, Россия по-прежнему импортирует тысячи снайперских винтовок западного производства и миллионы патронов к ним. Хотя прямой экспорт оружия в РФ запрещен с 2014 года.
Например, экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос почти в 30 раз — с 68 единиц в 2019 году до 1862 года в 2023 году. Кыргызстан, который в 2020 и 2021 годах вообще не покупал итальянское оружие, в 2022 году импортировал 882 винтовки, а в 2023-м — 4434. Грузия купила в Турции 8426 винтовок 2019-го, а в 2023 году.
По данным The Insider, больше всего Россия покупает винтовки, произведенные под брендом Beretta. В июне 2024 года официальный российский импортер оружия марки Beretta попал под санкции США, но базирующийся в Люксембурге сам холдинг Beretta остается мажоритарным владельцем российской компании.
Многие русские военные снайперы брезгуют русским оружием и продолжают пользоваться западными винтовками и патронами к ним. Это подтверждается протоколом спортивных соревнований военных снайперов, состоявшихся в сентябре в оккупированном Крыму. На соревнованиях винтовки российского производства использовали только 7 стрелков из 36, российские патроны — только четверо.
США ввели новые санкции против приспешников России
30 октября Министерство финансов США ввело санкции против 275 физических и юридических лиц, причастных к поставке России передовых технологий и оборудования, необходимых ей для поддержки своей военной машины.
В санкционный список попали как физические лица, так и сети, находящиеся в юрисдикции 17 государств, среди которых Индия, Китай, Швейцария, Таиланд и Турция.
Соединенные Штаты и наши союзники будут продолжать принимать решительные меры со всего мира, чтобы остановить поток критически важных инструментов и технологий, необходимых России для ведения ее незаконной и безнравственной войны против Украины, — заявил замминистра финансов Уолли Адейемо.
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